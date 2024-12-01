記者張筱涵／綜合報導

第45屆青龍電影獎於11月29日晚盛大舉行，但一系列爭議引發了韓國觀眾的不滿。包括典禮上未對日前逝世的資深演員金守美進行追悼，卻為演員鄭雨盛留出時間，讓他針對自己的未婚生子風波發表個人聲明，這一安排引起了輿論熱議。

▲鄭雨盛爆3劈憔悴現身青龍電影獎。（圖／翻攝自KBS）



金守美是韓國影視界的重要人物，曾為多部經典作品奉獻精湛演技，其辭世讓無數粉絲與同行深感遺憾。然而，青龍電影獎當晚卻未安排任何形式的追悼或紀念，這一舉動讓許多觀眾感到失望和不滿。有觀眾指出：「如此重要的場合，卻無視一位資深演員的貢獻，實在令人遺憾。」

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另一方面，鄭雨盛當晚在頒獎典禮上發表了關於未婚生子爭議的聲明。他表示：「希望我的私人問題不會影響電影《首爾之春》的榮譽，也不會成為參與者的污點。」並承諾會對兒子負起完全責任。然而，許多觀眾認為，這樣的私人發言不應該在典禮上佔用時間，尤其是在未安排金守美追悼的情況下，這一舉動被批評為「不合適且失禮」。

此外，青龍電影獎當晚在官方Instagram帳號上發布了13則有關頒獎典禮的貼文，涵蓋各個環節與得獎者。然而，唯獨與鄭雨盛相關的貼文未開放留言功能。

▲青龍電影獎官方Instagram獨關鄭雨盛這則的留言。（圖／翻攝自Instagram）



不過，對於外界對鄭雨盛感到不滿一事，專辦離婚案的律師楊素英於28日透過個人YouTube頻道發表影片，呼籲社會停止對兩人的批評，並鼓勵他們藉此機會改變社會對未婚媽媽的偏見。

楊律師在影片中指出，針對兩人的指責應該適可而止，並稱讚文佳菲的勇氣：「她決定生下孩子，並付諸行動，這需要極大的勇氣。我們應該為一個寶貴的生命誕生感到祝賀，而不是指責。」她批評部分輿論對文佳菲的金錢動機猜測，認為這是「需要深刻反省的偏見」，並強調這反映了社會對未婚媽媽的不公平看法。

對於鄭雨盛的角色，楊律師肯定他願意承擔責任，但也指出：「僅支付撫養費是不夠的，他應該以父親的身份盡到所有的義務，尤其是在與孩子的互動方面。」她強調「會面與交流」的重要性，認為父母即使分居，也應積極參與孩子的生活。

楊律師最後表示，希望鄭雨盛能藉此機會創造良好典範：「他的行動將受到公眾關注，而這些互動可以為其他家庭帶來正面的社會影響。」