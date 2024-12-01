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恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇和戴愛玲今（39日）在台北國際會議中心開唱，兩人壓軸合唱〈你最珍貴》，還在台上牽手，蕭煌奇更順勢當場向她求婚：「妳願意嫁給我嗎？」讓全場紛紛驚呼尖叫，戴愛玲則笑說自己是排灣族，結婚的時候男方要入贅。

▲蕭煌奇出席寶吉祥演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇開唱。（圖／記者林敬旻攝）

戴愛玲還自豪向蕭煌奇說：「我50歲時就會是頭目了，娶我會有很多美女陪你。」蕭煌奇一聽回：「好像不錯，反正我看不到又跑不掉，在你家有這麼多人伺候我，那妳有沒有遺產給我？」戴愛玲則反問蕭煌奇遺產要給誰？蕭煌奇說：「看誰比較健康，我會讓妳先走啦！」笑翻全場。

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▲戴愛玲、蕭煌奇出席寶吉祥演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇當眾向戴愛玲求婚，兩人甜蜜牽手放閃。（圖／記者林敬旻攝）

▲戴愛玲、蕭煌奇出席寶吉祥演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

林育羣（小胖）今晚擔任開場嘉賓，接著登場的戴愛玲率領舞者唱跳，更選唱〈愛了就知道〉、〈對的人〉、〈千年之戀〉等經典情歌，她最近除了準備這次演唱會，也一邊創作寫歌，宣布預計明年上半年發片的好消息。

蕭煌奇以〈Good Show〉揭開序幕，並帶來〈我是你的消防局〉、〈簡單的快樂〉、〈沒事的〉等歌曲，他表示：「我寫了很多國語歌，也寫了很多大家熟悉的台語歌，我覺得台語歌要寫得有氣質。」隨後選唱了經典歌〈上水的花〉，他履行之前在記者會許下的承諾，加碼開放觀眾點歌，更邀約視障音樂家張林峯共同演出，包括〈阿嬤的話〉、〈只能勇敢〉、〈你是我的眼〉等金曲，在張林峯薩克斯風的伴奏下，深深撼動歌迷心弦。

▲蕭煌奇出席寶吉祥演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇。（圖／記者林敬旻攝）

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