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熊熊陪閨蜜旅行「全程被當空氣」！　得知真相氣炸：變煙霧彈

記者劉宛欣／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）近日登上《小明星大跟班》，提到過去曾經與閨蜜揪去香港旅遊，最後回台灣才發現竟然被對方利用。她透露好友很喜歡拿「是不是姐妹？要不要挺」來情緒勒索自己，某次就要熊熊陪伴一起去香港，原因是正在跟一個男的約會，很喜歡男方，想要熊熊也幫忙鑑定，最後熊熊真的為此取消工作陪對方去。

▲熊熊。（圖／翻攝《小明星大跟班》）

▲熊熊曾被姐妹情勒一起去旅遊，最後發現被利用。（圖／翻攝《小明星大跟班》）

沒想到，到了香港發現一切都跟原本講的不一樣，熊熊無奈表示「我每天像一個電燈泡，跟著所有行程，她完全沒有理我，但又不管怎樣都要帶著我」，她形容自己整趟旅程都是「被丟包的狀態，人都在，但就只是一個軀殼」，好友全程都忙著自己約會，跟曖昧對象黏在一起，卻強迫熊熊必須全程都跟他們一起。

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▲熊熊。（圖／翻攝《小明星大跟班》）

▲熊熊笑稱自己全程像一個軀殼。（圖／翻攝《小明星大跟班》）

熊熊回台灣後才覺得自己被騙，直言「我花錢自己出機票、飯店，但沒去任何一個我想去的行程」，好友為此道歉，接著話鋒一轉承認了自己堅持帶熊熊一起去的理由，竟然是因為其實「已經有男朋友」，卻又想跟新對象去香港玩，只好哄騙熊熊一起去，作為煙霧彈。熊熊這才知道自己被利用，傻眼表示「我去香港前完全不知道」。

由於旅遊期間，好友幾乎是失聯狀態，因此在台灣的男友也察覺了有異，為此想要約熊熊與女友一起吃飯，熊熊相當緊張表示「我超不會說謊，一定會穿幫」，幸好後來只有與好友的男友通電話，幫忙「做假」。

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