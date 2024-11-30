37歲女星叫T.O.P「前夫哥」疑認戀情！　8年前親密合照曾外洩

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團BIGBANG日前在MAMA頒獎典禮上合體，掀起各界熱烈關注，表演片段也不斷被轉傳。而大陸37歲女星易易梓（舊藝名：易易紫）近日突然上傳一支短影音，稱BIGBANG前成員T.O.P為「前夫哥」，疑似承認過往戀情，引發熱議。

▲T.O.P和易易梓曾傳過緋聞。（圖／翻攝自T.O.P IG、易易梓微博）

影片中，工作人員在一旁說：「前夫哥隊友這兩天可上MAMA了喔，妳再瞅妳。」易易梓對此佯裝不爽的樣子回道：「我咋了？姐也不是吃素的，姐也上過MAMA！」緊接著秀出自己2010年隨女團i Me登上MAMA舞台的片段，並強調「看清楚了，center」。

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▲▼易易梓的短片引發討論。（圖／翻攝自微博）

雖然易易梓在片中並未提到「前夫哥」是何人，但她早在2016年就曾和T.O.P傳出緋聞。當時，她在微信朋友圈曬出與T.O.P的親密合照，並寫道：「2015最後一天高調一次，2016繼續。」掀起一陣波瀾，不過雙方沒有對緋聞做出回應。

▲易易梓曾被流出與T.O.P的親密合照。（圖／翻攝自小紅書）

易易梓的影片曝光後，引網友紛紛吐槽「不許邊賣貨邊說這些」、「上過MAMA怎麼還這麼關種」、「說的太晚了哈」，認為她是為了自己的直播賣貨才刻意蹭熱度。