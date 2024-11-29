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劉伊心結婚7年自爆曾氣到「找律師簽離婚協議」！　轉念契機曝光

記者劉宛欣／綜合報導

「選美皇后」劉伊心和老虎牙子董事長林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，今年7月順利生下第三胎小公主「CC」。與老公感情相當好的她，近日登上《命運好好玩》，竟自爆結婚7年以來，也曾經受不了而找律師簽離婚協議，讓其他在場藝人都相當驚訝。

▲劉伊心坦言曾簽離婚協議。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

▲劉伊心與老公結婚7年，家庭生活相當美滿。（圖／翻攝自劉伊心IG）

劉伊心透露常常在家看到老公就是看電視放鬆，對方覺得沒有出去應酬，好好在家裡休息已經沒什麼，但劉伊心還是不平衡，認為老公沒有用心在經營家庭、夫妻關係，她直言：「我就會覺得我白天也有工作，斜槓也很累，一個禮拜學烘培、學煮菜，你要做的我全部都做，符合你的完美太太，照顧小孩，孩子也養得不錯。」

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▲劉伊心坦言曾簽離婚協議。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

▲劉伊心坦言曾簽離婚協議。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

劉伊心明確地列出希望老公可以做到的事，就是在家吃飯可以好好聊天，陪孩子講床邊故事，偶爾夫妻倆也應該去約會，沒想到後來竟然因約會一事而吵到差點離婚，她透露：「而且我是找律師寫在（協議）裡面。」但後來夫妻倆去婚姻諮詢，兩人簽定的算是「不離婚協議」，規定完成哪幾項就不離婚，內容則列出了每天吃飯至少要留15分鐘，好好跟家人聊天，15分鐘跟小孩子玩，每個禮拜夫妻要出去約會等。

簽完協議後，劉伊心還是嘆氣表示「現在也都沒有（遵守）了」，尤其是約會的部分，她闡述心聲表示「我其實不在意去吃什麼高級的地方，就算是帶我去早餐店吃早餐我都開心，因為是你主動找我去」，但好在她後來轉念，認為老公雖然不主動，但她規劃的約會，老公都會盡力配合且樂在其中，也就不計較那麼多了。

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