黃宣認超欣賞陳傑憲、潘傑楷　卻爆傳訊息被他「冷處理」

記者蔡琛儀／台北報導

黃宣今（29）日以品牌好友身分，出席巧克力品牌快閃活動，日前他和金曲歌后魏如萱在第61屆金馬獎頒獎典禮表演，卻遭網友酸表演失常，對此他表示，每次演出都盡全力、用生命在燃燒，「演出就是提供選擇給大家，大家喜歡或是不喜歡，社會有不同想法才會更好，作品也會更有價值。」更以巧克力來形容，「如果巧克力只有一種顏色，那就無聊透頂，瞎爆！」

▲▼黃宣透露自己很欣賞陳傑憲和潘傑楷。（圖／M&M`S提供、資料照／記者湯興漢攝）

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此外，上週的12強台日大戰冠軍戰，當時人在台東表演的他，得知拿下冠軍後還開心大唱應援歌，黃宣以前坦言最近被統一獅球員陳傑憲和潘傑楷圈粉，尤其對潘傑楷在冠軍戰裡不顧一切撲向一壘的拚勁感動，還忍不住傳私訊給對方打氣。

而他透露自己有次在路上遇到統一獅一軍首席教練高志綱，主動去打招呼，雙方還交換聯絡方式，「我很認真跟前輩說我有練好指叉球，隨時待命，但他一直跟我哈拉，說『好喔有在練球』，都巧妙迴避我。」

▲黃宣和高志綱有私交。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

今年黃宣將參與台北跨年演出，戲劇、電影以及真人秀都陸續籌備中，另外還要準備新專輯，他也幽默用巧克力來決定明年的計畫，表示紅色代表生女兒，藍色生兒子，橘色是發片，綠色是買房子，沒想到他連2次都抽到紅色巧克力，讓已婚的他急喊：「紅色代表聖誕節、新年快樂，吉祥如意且財運滾滾。」第3次則抽到綠色，他也坦言的確已經看了半年的房子，但一切隨緣。