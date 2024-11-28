圖多直擊／道枝駿佑終於喝珍奶　「嘟嘴全記錄」零死角帥顏融化全場

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣男團浪花男子即將於週末在台北小巨蛋舉辦演唱會，他們28日下午出席記者會，場上大啖道地美食「珍珠奶茶」。過去道枝駿佑曾表示「不愛喝珍奶」，但他後來澄清「之前因為沒喝過，但後來喝覺得很好喝」，記者會上終於在台灣品嘗到「珍珠鮮奶茶加濃半糖」，他趁機多喝好幾口，露出幸福表情還嘟嘴，所有人秒融化。

▲▼浪花男子28日在台出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）



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道枝駿佑過去曾表示「不愛喝珍奶」，粉絲還因此掀起「別硬讓他喝珍奶」的活動，只是他接受台灣媒體線上聯訪時澄清「覺得很好喝」，28日記者會上品嚐珍奶，再度解釋「以前是沒有喝過，不知道好不好喝，現在很喜歡！」他強調「沒問題可以喝，真的非常好喝，好喝」，現場一口接一口。

道枝駿佑喝到嘟起嘴，表情融化，在主持人陳建恆的引領下，浪花男子現學中文「好喝，QQ，估溜估溜」，他們現場一起喊著台語版中文版的「好喝」，宛如專業拍廣告，看得在場記者全都餓了。

▲道枝駿佑大啖珍珠奶茶。（圖／記者黃克翔攝）



他們全團首次在台舉辦演唱會，想一起去品嚐美食，3度來台的藤原丈一郎專業推薦「大腸包小腸很好吃，希望大家可以去101看夜景」，於是所有人又講著中文「大腸包小腸」，大橋和也也逗趣講著中文「吃多了布丁，屁股變得估溜估溜」，搭配意思邊搖屁股，可愛模樣逗得所有人笑出來。

▲道枝駿佑喝完珍珠奶茶喊「好喝」。（圖／記者黃克翔攝）



長尾謙杜最後謙虛致謝：「謝謝媒體朋友來到現場，也謝謝現在在看報導的每個人，我是第一次來台灣，非常愛台灣，很期待在演唱會見到台灣粉絲，希望可以把感受到的熱情也傳給台灣的粉絲，請多多指教。」其他成員也表示，盼望透過演唱會讓台灣粉絲知曉他們，也讓日本粉絲知曉台灣。浪花男子週末在台北小巨蛋開唱，還有零星票券可購買。