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李明川爆料安妮的男友曝光　一講英文就翻臉

記者葉文正／台北報導

「全能斜槓天王」李明川擔任明新科技大學副教授、三創中心CEO邁向第四年，今年為了推廣原住民賽夏族文化，他特別設計了兩套賽夏族服裝，邀請好友安妮展示；問起兩人的友誼淵源，李明川笑說：「我是她的男友鑑定師，她每次要談戀愛都會先傳對方照片給我看，但我已經好久沒有收到照片了！」
▲安妮(左)與李明川是好友。（圖／明新科大提供）

▲安妮(左)與李明川是好友。（圖／明新科大提供）
李明川說，安妮剛來台灣發展不久時，兩人就認識了，在工作、生活都有很多互動：一開始，她走秀、他化妝；後來她出書，他義不容辭去主持記者會，互相站台累積革命情感，而且兩人都是和同一位經紀人有金錢糾紛的苦主，更加相知相惜。但李明川表示和安妮交朋友要小心踩到她的地雷，就是：「她規定我不可以跟她講英文，連打字都不行！」
▲安妮(左)與李明川是好友。（圖／明新科大提供）

▲安妮展現不同的原民風。（圖／明新科大提供）
因為安妮來台13年，今年終於拿到台灣護照，每次李明川忘了她的身份和她用英文交談，她便會嬌嗔變臉：「我是台灣人，兩個台灣人為什麼要講英文！」李明川心想：既然安妮現在是台灣人了，這次要明新科技大學要推廣原住民賽夏族文化，安妮便成為第一人選。
▲安妮(左)與李明川是好友。（圖／明新科大提供）

▲安妮的賽夏族風。（圖／明新科大提供）
為了希望原住民傳統服飾能夠更與國際接軌，李明川花了3個月時間設計、由服裝設計師簡國彥製作出2套融和賽夏族傳統與時尚元素的造型：黑色是適合出席頒獎典禮走星光大道的禮服，重點在腰間的「雷神紋」，過往其「卐」字圖騰常被誤認是納粹符號，其實「雷神紋」背後隱含著天上雷神派出擅於編織的女兒（雷女）下凡後，與賽夏青年的愛情故事。李明川透過設計，將「雷神紋」從腰間延伸，宛如身體線條的一部分，這個標誌性圖騰也因爲人體曲線略顯變形更有記憶點，希望大眾不要再將「雷神紋」與納粹符號混為一談。

另一套白色時裝則是日常上班、休閒都可穿，拿掉腰帶就是都會型的褲裝，這套白色連身褲裝的重點在於背後的臀鈴裝飾；臀鈴是賽夏族男女在傳統祭典「矮靈祭」時都會穿戴，配合祭典歌舞，其所製造的聲音有招福避邪的效果，同樣也是從傳統文化轉成現代流行的設計。

拍攝時，李明川和安妮分享雷女與賽夏族青年的愛情故事，聽得安妮津津有味，對於校園裡模擬部落樣貌的賽夏族知識研究中心更加好奇，表示一定要找時間造訪；李明川笑說：「希望下次她來的時候，可以帶上新男友的照片！」

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