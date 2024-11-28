遭101前董座轟虛榮「賈永婕痛心再發聲」！　揭遭資遣員工真實身份

記者田暐瑋、葉文正／台北報導

台北101董事長賈永婕9月剛新官上任，近日被爆料涉及公益、公器私用及開除員工等爭議，27日開直播澄清，過程中更因情緒激動數度落淚，就連前董座宋文琪都出面批她「膚淺虛榮」，對此，賈永婕也做出回應了。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕被爆不當開除員工後，開直播說明是「前任董事長的秘書」，而前101董事長宋文琪對此發聲，強烈批評賈永婕信口開河，抹黑前同仁，透露自己在台北101時的秘書早已離職，根本不需要賈永婕介入。對此，賈永婕回應《ETtoday》記者，強調對各任董事長都十分尊敬，處理人事事宜時向來謹慎且依照公司內部流程。

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▲賈永婕哭了。（圖／翻攝自臉書）



賈永婕提到，所有公司的決策都是遵循法令，且在處理員工問題時充分考量法律規範，並對宋文琪喊話：「宋董事長您誤會了，不是您的秘書。」賈永婕不只開直播一一回應爆料，更表示會以「做自己」為信念，期許能做個正直善良、勇於開創並打破常規的董事長。

在上任之後雖然風波不斷，賈永婕仍保持高EQ：「我上任後有這麼多的風波因為世界上就是有兩派勢力，ㄧ正ㄧ邪。新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。沒關係，我相信邪不勝正。」