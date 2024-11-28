5姐妹「脾氣太壞嫁不掉」搬家找尪　《墨雨雲間》王星越新劇來了

記者黃庠棻／台北報導

古裝愛情喜劇《五福臨門》由東陽歡娛影視文化有限公司製作，《延禧攻略》于正擔任總製作人、《長相思》楊歡導演，黃金主創搭檔華麗卡司群盧昱曉、王星越、倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋、黃楊鈿甜、董思成聯手打造溫馨歡樂的古裝愛情喜劇。

▲古裝愛情陸劇《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

《五福臨門》講述北宋仁宗年間，汴京物阜民豐，聲名遠播天下，洛陽富户酈娘子（倪虹潔飾）一生最得意的事，便是有五位如花似玉的千金，可惜大娘壽華（劉些寧飾）青春守寡、無心再嫁；三娘康寧（盧昱曉飾）性情潑悍，人送諢名胭脂虎；四娘好德（柯穎飾）脾氣憨直、口無遮攔；五娘樂善（黃楊鈿甜飾）嬌寵過甚、眼高於頂。

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▲古裝愛情陸劇《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

女兒們皆因美貌才情聞名洛陽，婚事卻久難成就，成了酈娘子的心病，於是她立下豪言，要赴京為女兒另覓良緣，眾人興沖沖地趕到汴京，信心卻被現實擊得七零八落，唯一嫁到京城的二娘，由選秀節目出身的吳宣儀飾演，一改仙氣，首次挑戰「潑辣悍妻」的角色，無故給了娘家姐妹閉門羹。

▲古裝愛情陸劇《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

安身不易，酈家眾人只得齊心協力，重操舊業做起生意，慢慢物色德才兼備的好郎君，中途波折不斷、笑料頻出，譜寫了一齣熱鬧的北宋市井姻緣喜劇。

做為酈家大家長的倪虹潔這次一下擁有了五位女兒，談及與她們合作的心情，倪虹潔分享「我們在一起拍了好幾個月，戲裡戲外對五個女兒都有深厚的情感，戲裡我們是母女，戲外更多像是朋友，她們精力充沛充滿活力，看著每天大家在片場熱熱鬧鬧歡聲笑語，真的很欣慰。」

▲古裝愛情陸劇《五福臨門》即將上線。（圖／Netflix提供）

對於即將上線與全球觀眾見面的心情，倪虹潔也表示「哇，那是非常期待的！劇組在對服飾和吃穿用行等細節上做了非常多的歷史考究，在Netflix上播出，是面對全球觀眾傳播中國傳統文化的一個非常好的機會，能夠參與到這樣一部劇的創作中，與有榮焉。」

本次在劇中飾演京城有名的有錢地主柴安，王星越幽默形容柴安是「世界五百強企業的董事長」，是個非常有商業頭腦的創二代，其與因《雲之羽》上官淺一角爆紅的盧昱曉所飾演的酈家三娘子康寧，初識便結下深刻印象。

▲王星越在《五福臨門》飾演有錢地主柴安。（圖／Netflix提供）

爾後，還因兩家經營對門酒樓互搶生意而互看不順眼，而展開一連串爭鋒相對、相愛相殺的浪漫故事，提到兩位首次合作搭檔的心情，盧昱曉表示王星越是個很認真，對戲很有想法，會顧及每個人情緒，讓現場充滿歡聲笑語的合作夥伴。

王星越也分享本次演出群像劇的心情「最大的感受就是熱鬧，每場戲演員都不少，大家經常會湊在一起聊天，現場歡聲笑語的特別開心！就連場景的佈置都很有煙火氣，真的給人一種置身市井人家的體驗感，很溫馨。」

被問到即將上線的心情，王星越也表示「很榮幸也很驕傲能夠與《五福臨門》一同走向海外，讓越來越多的人看到我們中國的古裝劇，瞭解源遠流長的傳統文化，這對於每一位參與創作的工作人員來說都是意義非凡的」，盧昱曉則說「能跟全球的朋友見面，有種我們大宋酈家與世界聯通的自豪感、跨越時空相連結的奇妙感。」