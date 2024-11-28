葛斯齊喊話王定宇1周後算帳　「再丟就不是簡單的對話截圖」

記者黃翊婷／綜合報導

資深狗仔葛斯齊先前爆料民進黨立委王定宇傳送曖昧訊息給女性，甚至曾帶美女見前總統蔡英文，王定宇已委請律師提告。葛斯齊27日表示，最近台灣正在歡慶中華隊勇奪世界冠軍，所以他決定先歡慶，一周後算帳，「再丟就不是簡單的對話截圖了」。

▲葛斯齊（左）喊話要在一周之後跟王定宇（右）算帳。（圖／翻攝自葛斯齊臉書、ETtoday資料照）

葛斯齊27日晚間在臉書發文表示，王定宇從2021年被潑漆到現在，面對問題永遠避重就輕，「你有你的法律攻防，我也有我的新聞必要手段，我看你多能裝」，王定宇不承認沒有關係，他會慢慢揭露，考量到現在台灣正在歡慶中華隊勇奪世界冠軍，所以他決定先歡慶，一周後算帳，「再丟就不是簡單的對話截圖了」。

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▲葛斯齊23日公開的訊息內容。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

關於被指控傳送曖昧訊息「我想要你」給女性、帶美女見前總統蔡英文等事情，王定宇本月11日委託律師及辦公室執行長前往台南地檢署對葛斯齊提告，並強調「這位狗仔還有任何假資訊和謊言，請到司法機關好好講！」

葛斯齊13日在臉書開直播回應不害怕對簿公堂；但14日他再度開直播，卻表示消息來源受到施壓，對方的LINE帳號突然註銷，「前一秒還好好跟我聊天，下一秒就消失了」，懷疑有其他勢力介入。葛斯齊23日又說自己最近並非因為被告而退縮，他是南下進一步蒐證，絕對不會對此事妥協。

▼葛斯齊臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）