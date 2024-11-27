白冰冰沒搶到！　胡瓜登康康《一級棒》內幕曝光：回娘家真好

記者蔡琛儀／台北報導

胡瓜攜手徒弟歐漢聲日前出席中視《綜藝一級棒》節目錄影，睽違四年再度走進中視攝影棚，胡瓜開心表示回娘家的感覺真好，也是他難得參加自己主持以外的節目，胡瓜大讚主持群康康、陳隨意、許志豪、陳孟賢還有李子森、杜忻恬等都是過往有合作過或是他主持的選秀節目中脫穎而出的優秀藝人，大家的默契自不在話下，感覺很熟悉自在。

▲胡瓜睽違4年上中視節目《綜藝一級棒》宣傳演唱會。（圖／萬星傳播提供）

曾出過六張金曲專輯的胡瓜也罕見開口高歌，胡瓜感性分享難得上節目，當然要演唱才貼切有誠意，希望能喚起大家的往日美好時光，經過仔細挑選後，符合節目餐廳秀主題，演唱台語經典名曲〈乾一杯〉；對於胡瓜難得來上節目，康康開心直呼：「真是給我天大的面子，好像做夢耶，終於美夢成真了啦！」康康說從學生時代就很關注胡瓜，國中時還曾想到台北拜胡瓜學藝，「現在又被瓜哥指定參加主持演唱會，真是太榮幸了！」

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提到秀場，康康分享學生時代就愛存錢看秀，有次終於搶到第一排座位，台上豬哥亮與陽帆演短劇，「豬大哥手持木條用力打陽帆，不小心木條被折斷，打到台下的我，額頭立即見紅，後來我捨不得台上精彩演出，以面紙止血，忍痛的看完。」

▲▼胡瓜帶歐弟上節目，見到主持群很開心。（圖／萬星傳播提供）

而胡瓜明年2月22、23日在北流舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，邀集許多大咖藝人共襄盛舉，也是他首次主辦大型演唱會，胡瓜很感謝每位參加歌手都很講義氣，都不談唱酬，熱情的投入參與，就是為了讓這個演出能不斷的傳承下去，而票房開賣半個月，票房就有高達六成的好成績，胡瓜笑說很開心，也感謝大家的肯定支持，並預告演唱會每一段都是餐廳秀的模式，每段節目都有不同的爆點，照顧到各世代粉絲。「鑽石舞台之夜」演唱會門票於年代售票系統與四大超商同步開賣。