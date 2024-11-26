柔柔談婆媳問題超有感「意見不同不回嘴」！　和李亞萍互動全說了

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月和藝人余祥銓結婚，同年11月生下女兒「小元寶」，平時會在社群記錄親子日常，不吝嗇分享生活。今（26）日她在IG發文談論婆媳話題，表示自己雖然沒遇過婆媳問題，不過遇到意見分歧時，會讓老公出面處理。

▲柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔在文中大方回應粉絲的提問，談到與長輩同住是否會有婆媳問題時，她表示，自己目前並未遇到此類情況，因為婆婆李亞萍相當尊重年輕人的想法，也樂於接受新觀念。她特別提到，雖然與婆婆同住一棟房子，但分層居住提供彼此的個人空間，這樣的安排對維持良好關係非常重要。

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▲柔柔發文談論婆媳話題。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

當提到與李亞萍出現意見分歧的時候，柔柔坦言，自己會選擇不說話、不回嘴，而是讓老公余祥銓出面協調處理，因為她認為這樣的做法不僅避免婆媳直接衝突，也讓家庭氛圍更加和諧。事實上，余家日前替愛女小元寶舉行周歲趴時，柔柔與余祥銓曾被問到是否打算再生一胎，身為阿嬤的李亞萍當時表示：「我都沒有催生，年輕人就讓他們自由吧。」余天則坦白說：「希望啊，最好來個男的，剛好一男一女，我覺得要就要快 不要隔太久。」