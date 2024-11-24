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「姐姐」性感裝扮曝！粉絲大讚：完全不輸Lisa　謝金燕回應了

網友大讚謝金燕（右）身材不輸Lisa（左）。（圖／達志／美聯社、翻攝謝金燕 Instagram）

▲網友大讚謝金燕（右）身材不輸Lisa（左）。（圖／達志／美聯社、翻攝謝金燕 Instagram）

圖文／CTWANT

「姐姐」謝金燕除了有招牌的110公分長腿，還有凍齡臉蛋，完全看不出快50歲，近日她穿洞洞裝配性感短裙，粉絲大讚「這身材完全不會輸Lisa！」對此，謝金燕也回應了。

謝金燕近日出席「嗨！出發吧來台東」演唱會，穿洞洞裝和迷你裙，露出傲人長腿和雪白肌膚，腰也非常纖細，狀態非常好，她也貼出工作側拍照，不少粉絲紛紛留言「直播一看這個造型真的尖叫聲，辣死人」、「好漂亮啊好姐姐」、「真的太美了，姐姐快開演唱會」、「羨慕第一排的粉絲，我以後也要去搶第一排海景位」。

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謝金燕。（圖／翻攝謝金燕 Instagram）

▲謝金燕秀出驚人好身材。（圖／翻攝謝金燕 Instagram）

一位網友也留言「這身材完全不會輸Lisa！！太凍齡了！姊姊肯定私下付出太多努力」謝金燕回，「哇噻不要害我啦，Lisa可是世界的女神，你這樣誇誇我都不好意思了，姐會更加油der」。

據了解，其實謝金燕當天發文就有說，她聽到很多讚美很開心，「正到不科學、狀態好到掉下巴、長腿美到噴鼻血、上衣都是洞、奔五長這樣、怎麼我都變大嬸了妳還是姐姐呀。」而謝也用心表演，把抒情歌《月彎彎》改成EDM版本，也唱了《含淚跳恰恰》、《練舞功》等，把演唱會變夜店。

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