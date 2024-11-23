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MAMA／偶像大型追星！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度2024 MAMA頒獎典禮23日來到最後一天，天王GD（G-DRAGON）率領著團體BIGBANG回歸，他們在KPOP樂壇創下許多紀錄，身為大前輩的他們，台下有許多偶像都是他們為榜樣。BIGBANG正式合體演出，連飆兩首〈Bang Bang Bang〉、〈Fantastic Baby〉，各個露出驚喜表情包，尤其是「迷弟」Hoshi笑容藏不住，反應超可愛。

▲▼MAMA／偶像大型追星現場！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了（圖／翻攝自myvideo）

▲▼BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉、〈Bang Bang Bang〉。（圖／翻攝自myvideo）

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▲▼MAMA／偶像大型追星現場！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了（圖／翻攝自myvideo）

BIGBANG睽違9年合體，他們是許多偶像的偶像，二度安可上台後，一連帶來兩首歌曲〈Bang Bang Bang〉、〈Fantastic Baby〉，霸氣又精彩的演出，讓人目不轉睛，演出在眨眼之間結束，台下偶像各個意猶未盡。

▲▼MAMA／偶像大型追星現場！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼MAMA／偶像大型追星現場！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼MAMA／偶像大型追星現場！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了。（圖／翻攝自myvideo）

▲▼MAMA／偶像大型追星現場！BIGBANG飆唱〈Fantastic Baby〉　Hoshi幸福笑了。（圖／翻攝自myvideo）

▲偶像大型追星現場，所有偶像都幸福笑了。（圖／翻攝自myvideo）

有趣的是，此時MAMA頒獎典禮的導播特寫所有偶像的表情，SEVENTEEN所有人嗨到繼續舞動，「迷弟」Hoshi笑容藏不住，(G)I-DLE同樣露出又驚又喜的表情，然後鏡頭又帶到aespa、MEOVV、ZB1等團體，每個人都表情幸福，宛如大型追星現場。

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