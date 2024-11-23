記者蔡琛儀／台北報導

樂團夕陽武士成軍超過10年，由主唱阿峰、吉他手王立、貝斯手Jason、鼓手兔寶組成，上個月他們推出睽違五年的新專輯《萬事如意》，專輯由金曲樂團血肉果汁機的靈魂人物阿霖擔任製作人，這也是阿霖首次有擔任製作人的經驗。

▲樂團夕陽武士推出新專輯《萬事如意》，專輯由金曲樂團血肉果汁機成員物阿霖擔任製作人。（圖／藝比呀呀有限公司提供）

阿霖與夕陽武士主唱阿峰為多年好友，兩人私下會分享音樂，並在一次的交談中萌生了合作製作專輯的想法。阿霖從創作期就參與專輯製作，並在錄音時為了增強團員的演繹感，特別營造出氣氛感的燈光，引導團員聊出內心話。

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專輯主打歌《心事茫茫》由吉他手王立表示，這首歌原本是關於寂寞的歌曲，但在阿霖的巧思下，變成了一首友情之歌，歌詞「破空擱補的愛」描寫了夕陽武士成團以來的酸甜苦辣。

▲樂團夕陽武士推出新專輯《萬事如意》。（圖／藝比呀呀有限公司提供）

阿霖表示，他在製作專輯期間經歷了低潮期，但夕陽武士的音樂給了他正能量，讓他承認失敗也是一種新的開始，他認為，即使失敗，也要萬事如意。此外，夕陽武士將於明年1月25日在台北Legacy開唱，並將邀請多位好友共同獻唱。演唱會門票已開賣，詳洽iNDIEVOX。