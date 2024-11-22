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許效舜諧音梗害胡瓜差點被罰錢　到二樓被他唸成「暗你娘」

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜縱橫演藝圈40多年，協槓網路多了新身分，成為開設Youtube頻道《下面一位》，成為官方認證的Youtuber，最近他邀請到昔日好搭檔許效舜，兩人熱烈開場後馬上即興作畫，一來一往氣氛高漲。兩人聊了許多話題，一講到熟悉的橋段，也不約而同的講梗，甚至說唱就唱，兩人完全沒有套好卻一氣呵成像是排練過般，如此良好的默契絕對是多年堆砌而成的。

▲胡瓜(右)與許效舜一起作畫。（圖／下面一位）

▲胡瓜(右)與許效舜一起作畫。（圖／下面一位）

許效舜渾然天成的幽默也深受胡瓜喜愛，許多現場即興的接梗，以及從前經典的橋段，都讓胡瓜笑得合不攏嘴，快主持不下去差點無法錄影。而許效舜知名的許多笑話也和諧音梗有關，製作單位出了幾道考題來考驗許效舜的諧音梗實力，沒想到每道都考不倒許效舜，題目一出變信手拈來的破解，正好應證了許效舜說：「沒有不能接的！」連胡瓜都忍不住鼓掌。

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▲胡瓜(右)與許效舜一起作畫。（圖／下面一位）

▲胡瓜(右)與許效舜有多年交情。（圖／下面一位）

回憶起過去因為模仿而人氣爆棚， 導致電視台都會為了許效舜百般協調錄影時間，許效舜也不免講了個冷笑話說：「那時候衣服都沒袖子，因為兩邊都在搶人」，冷不防的幽默讓胡瓜也被逗樂。

▲胡瓜(右)與許效舜一起作畫。（圖／下面一位）

▲許效舜逗樂胡瓜。（圖／下面一位）

談到經典節目《瘋神無雙》收攤，許效舜坦言其實有些挫敗，認為台灣是需要這樣的喜劇元素讓生活有些樂趣，無奈資源不足，戲服和道具都寥寥無幾，只能在有限的資源裡發揮創意，卻也讓許效舜滿足，至今想起來還是最寶貴的時光。

許效舜也現場幫胡瓜測字，非常有才華的寫了一段對子，精闢的解說讓胡瓜感受到滿滿的溫暖，胡瓜也感動到要將這幅當作傳家之寶般珍愛。

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