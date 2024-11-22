台商爆「砸百萬邀43萬YTR赴美主持尾牙」！他們剛熬過主持沒薪水困境

▲《鬧著玩》紅到美國，台商砸百萬邀請主持尾牙。（翻攝鬧著玩臉書）



圖文／鏡週刊

浩角翔起、顏永烈在網路平台主持《鬧著玩》，自2019年節目開播以來，今年邁入第5年，團隊挺過疫情、主持人不支薪的困境，終於在2023年穩定成長，YT頻道訂閱率更是衝破43萬人次。近日本刊掌握消息，《鬧著玩》以無厘頭的幽默主持風格，節目從台灣紅到美國華人圈，甚至吸引台商砸百萬找上門，邀請3人明年2月到美國出席尾牙表演。

浩子、阿翔與顏永烈3人自《鬧著玩》開播以來，經常在節目中不按牌理出牌的主持風格，成為節目獨特的風貌，近幾年為了增加節目的看頭，2年前找來《綜藝大集合》王牌製作人張智傑客串主持，當時4人組成「大叔團」出遊，沒想到搞笑難以控場風格，網路觀看率突破紀錄，後又邀請乱彈阿翔偶爾客串主持，節目播出後獲得網友大讚，更因此讓台商找上門邀請他們出席尾牙。

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據悉，駐美台商邀請3人赴美登台表演，時間點預計在農曆年後的2月，屆時除了浩子、阿翔、與顏永烈3人外，同行還有工作人員攝影師、企劃等人共7人，表演結束後，一行人將在美國短暫停留，錄製節目才返台。



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