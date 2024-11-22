楊謹華中空運動！原相機「素顏超裸膚況」不藏了 46歲狀態震撼3萬人

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳在健身房的自拍照，46歲卸妝全素顏的模樣直接PO上網路，吸引3萬人按讚直呼：「美女都頂得住原相機！」

▲楊謹華素顏運動。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



照片中，可以看到楊謹華放下一頭及肩中長髮，不但沒有刻意整理頭髮，還直接以素顏入鏡。她的膚質看起來細緻光滑，整體膚況健康，沒有明顯的瑕疵或泛紅，膚色均勻，呈現自然的氣色。

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▲楊謹華穿中空裝。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



對著鏡子自拍全身照的時候，只見楊謹華身穿摩卡色運動內衣，正面開V剪裁辣露半球，若隱若現出深邃事業線，短版中空設計襯托出纖細腰身，下半身搭配白色寬鬆長褲，舒服又率性。

▲楊謹華和老公一起運動。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



有趣的是，楊謹華並非獨自出門運動，她轉個角度一拍才讓粉絲發現，原來老公正在她後面使用器材，她皺起鼻子指向老公，露出調皮的笑容。

▲楊謹華平常完妝的模樣。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）