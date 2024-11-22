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祖雄攜愛女攝影棚首度亮相　要讓女兒從小就會三種語言

記者葉文正／台北報導

馬來西亞男星祖雄去年與烏克蘭女星佳娜結婚，婚後生活相當甜蜜，兩人於今年1月迎接愛女「內內」誕生，祖雄正式升格為新手奶爸，喜悅藏不住的他經常在社群分享育兒經，近日錄製《聚焦2.0》時祖雄抱著剛滿10月大的女兒入鏡，愛女內內攝影棚首度亮相，呆萌可愛表情讓主持人高文音直呼「超可愛！」

▲祖雄女兒內內攝影棚首度亮相，在爸爸懷裡相當安穩。（圖／年代提供）

▲祖雄女兒內內攝影棚首度亮相，在爸爸懷裡相當安穩。（圖／年代提供）

祖雄分享度蜜月期間放縱自己大啖美食，2個月就胖了7公斤，腹肌也變得相當「團結」，直到老婆佳娜生產後才恢復規律健身生活，現場不吝嗇大秀結實的六塊腹肌，讓來賓們驚呼聲不斷。
▲祖雄女兒內內攝影棚首度亮相，在爸爸懷裡相當安穩。（圖／年代提供）

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▲祖雄展現鍛鍊成果。（圖／年代提供）
祖雄近日到《聚焦2.0》錄製時帶著女兒內內到攝影棚首度亮相，內內在爸爸懷裡相當安穩，祖雄提及夫妻兩人國籍不同，會讓女兒從小就接觸中文、英文、俄文三種語言，可見未來語言能力不容小覷。

▲▼ 各種「霍爾」現身大直！佳娜、祖雄影院約會　 。（圖／甲上娛樂提供）

▲佳娜、祖雄影院約會　 。（圖／甲上娛樂提供）

祖雄分享去年剛結婚飲食部分相當放縱，美食美酒毫不忌口，2個月沒健身就胖了7公斤、腹肌線條全消失，身為健身達人的他自創「腹肌黃金公式」，靠地中海飲食及間歇運動成功擺脫贅肉，不僅瘦回78公斤的結實身材、還找回六塊腹肌和人魚線，在大家的鼓舞下祖雄掀開上衣大方「炫腹」，令在場男性來賓都羨慕不已。

祖雄為成為健康管理專家考取近20張證照，他提及近期許多人拍影片挑戰十六蹲，但蹲站動作錯誤恐傷膝蓋關節，祖雄提醒蹲下時膝蓋不可超腳指，且蹲下動作越慢越能訓練穩定度，他也現場示範如何正確操作捲腹運動、保護頸椎安全，骨科花世源醫師則提醒年長者，骨質流失情況下，再用錯誤姿勢出力就容易骨折受傷，其中髖骨骨折第一年死亡率高達2成，相當於中風或乳癌末期的死亡率，所以平時就該鍛練肌力保護骨骼健康，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。

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