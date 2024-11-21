邊佑錫演紅《善宰》身價漲3倍　「豐收19個廣告」年收入破百億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男神邊佑錫4月參演《背著善宰跑》打開超高知名度，所到之處都是粉絲，戲約、代言暴漲的他，2024年算是豐收年。近日，韓媒統計他今年代言數量，高達19個廣告，再次見證「善宰」威力，推估他的2024年收入破韓幣百億（約台幣2.5億元）相當可觀。

▲邊佑錫演完《背著善宰跑》身價漲3倍。（圖／翻攝自邊佑錫IG）



邊佑錫5月結束《背著善宰跑》拍攝後，身價漲3倍，據韓媒報導，他在《背著善宰跑》播出初期，以一年為基準的代言費約莫韓幣4億元（約台幣1千萬元），代言收入已不算少，但在戲劇播畢後，身價直接飆漲3倍，短短半年內，邊佑錫的廣告代言從4億漲到10億元，根據業界爆料，最高甚至達到韓幣15億元（約台幣3750萬元）。

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瞬間成為廣告新寵兒，邊佑錫目前身上的代言包含服裝、電子產品、金融、連鎖咖啡廳等一共19個廣告，不少業主都與他搭配小卡贈送帶動買氣，韓媒預估邊佑錫2024年光是廣告收入恐怕超過韓幣百億（約台幣2.5億元），人氣銳不可擋。

▲邊佑錫即將出演2024 MAMA頒獎典禮。（圖／翻攝自邊佑錫IG）



《背著善宰跑》播畢已經6個月，邊佑錫下一部作品引起高度關注，不過，在他新劇選定以前，他23日預計出席2024 MAMA頒獎典禮，將以歌手身份獻唱〈陣雨〉，當天還有G-Dragon（GD、權志龍）、aespa、SEVENTEEN等人氣團體與歌手。