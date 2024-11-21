新加坡直擊／《MOVING異能》正式官宣第二季！一公開全場開心歡呼

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。

▲柳承龍主演《MOVING異能》受到大眾喜愛與肯定。（圖／翻攝自Disney+）

先前，迪士尼推出人氣韓劇《MOVING異能》，受到全球觀眾喜愛，先前就傳出即將推出第二季的消息，今（21）日在發佈會上正式官宣確定推出《MOVING異能》第二季，目前一切都還在籌備階段，這一消息公開之後，也引起現場媒體開心歡呼。

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▲《MOVING異能》第二季正式官宣。（圖／記者黃庠棻攝）

此前，據韓媒報導《MOVING異能》原著作家姜草早在2024年開始著手進行第二季的劇本撰寫，且第一季的演員柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、李正河、高允貞高機率回歸，據悉這幾位演員得知要製作第二季的消息後，都感到非常開心。

▲《MOVING異能》受到觀眾喜愛。（圖／Disney+提供）

《MOVING異能》2023年公開後，堪稱現象級爆紅韓劇，更一舉拿下百想藝術大賞電視部門大賞，不只獲得粉絲喜愛，就連業界都肯定戲劇的製作。如今傳出好消息，也讓劇迷非常期待。