阿沁結婚10年「帶辣妻飛巴黎重拍婚紗照」！花花上下都露超兇：完成心願

記者潘慧中／綜合報導

花花（李汶靜）與阿沁（黃漢青）結婚將滿10年，但因為當年完全聽從長輩意見選擇婚紗，所以內心一直藏有一個心願，那就是舉辦夢想中的婚禮。最近，老公決定帶她到巴黎挑自己喜歡的婚紗拍照，讓她十分感動。

▲阿沁帶花花到巴黎重拍婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）



花花近日在社群網站坦言，當初結婚時才21歲，完全不敢發表意見，從婚紗、場地到菜色，全聽從長輩的建議，「當然也幫我省了不少麻煩（感恩的心） 」，但也因此心中始終有想辦一場夢想婚禮的心願。

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▲花花上露豐滿北半球，下露纖細美腿。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）



最近和阿沁飛去巴黎，雖然沒有舉辦夢幻的戶外婚禮，但能夠親自挑選喜歡的婚紗，並且在兩個女兒的陪伴下，感受巴黎鐵塔、塞納河以及即將前往的羅浮宮美景，讓她覺得圓滿了心中一部分的夢想。

▲花花完成心願。（圖／翻攝自Instagram／flora_li_flora）



談到拍攝過程，花花不忘幽默吐槽阿沁，老公讓她坐上手臂時一直在發抖，「好像我有60公斤重一樣，我明明才30幾」，為婚紗拍攝之旅增添了不少趣味。

花花IG全文：

巴黎婚紗照解鎖????????

記得當初結婚時我21歲

基本上完全不敢發表意見

都是聽長輩的從婚紗、場地、菜色等等

當然也幫我省了不少麻煩（感恩的心）

想辦一個夢想中的婚禮一直是藏在我心裡的小心願

這次雖然不是夢幻的戶外婚禮

但能挑上自己喜歡的婚紗、有兩個女兒圍繞在一旁

有巴黎鐵塔、有塞納河，之後還有羅浮宮的景

想想這也算是完成一部分的心願吧！

雖然某人拍照一直抖

（平常不健身啊 @willliu107 劉教練他都講不聽）

好像我有60公斤重一樣

我明明才30幾

話說，你們最喜歡哪張照片？

拍一拍天鵝跟鴿子都聚過來了