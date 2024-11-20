S.H.E合體開唱了！　Ella曝關鍵因素認：當然會想念

記者蔡琛儀／台北報導

Ella（陳嘉樺）今（20日）出席公益活動，籲民眾用愛扭轉孤寒幫助角落孤老人，還陪伴90歲眼盲阿嬤體驗創意助老扭蛋機。Ella今也不小心自爆前陣子和田馥甄去爬了日本富士山，以及和S.H.E姐妹們「合體」在KTV唱歌，且唱的都是S.H.E的歌曲。

▲許多粉絲盼望S.H.E能再合體開演唱會。（圖／翻攝Selina IG）

她坦言S.H.E合體與否，並不是有大巨蛋或小巨蛋就能做為誘因，「是要看有沒有緣分，所以一切還是順其自然。」也認了：「你說想不想念（合體）？當然會。」

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此外，Ella先前放了自己一個月的假到西班牙，和2個朋友挑戰走「朝聖之路」，她笑說當初揪人時，很多朋友都說不想要吃苦，拒絕的人包括老公和好姐妹田馥甄，不過Ella說自己這次去朝聖之路是體驗心態，因此堅持走「貴婦行程」，全程住飯店或民宿，有朋友因走到腰痛改叫計程車，她走到行程後段也受不了改坐車。

▲▼Ella籲民眾用愛扭轉孤寒幫助角落孤老人。（圖／記者林敬旻攝）

而Ella老公則帶著兒子勁寶在西班牙旅遊，等Ella走完後再集合，再飛巴黎旅遊。雖然路途中也遇到大雨，加上她從西班牙回來後又直奔台東去看田馥甄的表演，同樣也是在大雨中度過，但Ella說忍不住想到小時候很喜歡淋雨的快樂，覺得現在還有這樣的機會很不錯。