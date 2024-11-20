《換乘戀愛》推出旅行實境秀！「找1～3季嘉賓回鍋」播出時間曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》自2021年起共推出了3季，其中第2季更是成為現象級，也連帶捧紅了登上節目的男、女嘉賓們。製作方在20日釋出好消息，《換乘戀愛》將推出衍生節目《換乘戀愛：另一個開始》預計於2025年播出。

▲《換乘戀愛》第三季在2023年底播出。（圖／翻攝自海報）

根據韓媒報導，《換乘戀愛：另一個開始》將邀請自2021年起參與過《換乘戀愛》的部分嘉賓共同參與，展開一場旅行故事，紀錄他們旅途中發生的各種趣事與互動。《換乘戀愛》自2021年首播以來，獨特的設定吸引了廣大觀眾。節目邀請因各種原因分手的前任情侶共同居住在一個屋簷下，讓他們回顧過去的戀情、面對新的可能性，透過此過程中尋找屬於自己的愛情。

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▲2022年的《換乘戀愛》第二季掀起現象級人氣。（圖／翻攝自海報）

第一季節目中，在過去的節目中，首季誕生了金普玹與郭珉在、高敏英與李周兩對情侶，第二季則促成了南熙斗與李娜妍、鄭賢奎與成海恩、金泰亦與朴奈言三對情侶，第三季則是李惠媛、徐東振，李有貞、崔昌鎮與孔尚貞、徐敏亨三對配對成功。

▲《換乘戀愛》第一季推出時，新鮮的設定讓觀眾欲罷不能。（圖／翻攝自海報）

此次衍生節目引發外界高度關注，觀眾不只期待當時未成為情侶的嘉賓與不同季的成員互動展現新的火花，也好奇過去情侶們的近況是否會在節目中公開。《換乘戀愛：另一個開始》目前預計於2025年正式播出。