吳怡霈自認「看說明書有障礙」！　PO文求同溫層：讀起來像古文

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她就在Threads發文透露，自己看不懂電器用品的說明書，甚至認為讀起來像在看古文。為此，她希望藉此找到與她有相同困擾的網友，貼文曝光後，立即掀起討論。

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

吳怡霈坦言自己有著「閱讀電器說明書障礙」，同時也透露，每次當她在面對電器附帶的使用說明書，總覺得像是在閱讀《古文觀止》，充滿艱澀難懂的內容，讓她感到困惑不已。吳怡霈在文中寫道，「所有的說明書，我都覺得讀起來好像《古文觀止》。」並在文末附上了一個揮手表情符號，向網友徵求與她有相同困擾的「同溫層」。

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▲吳怡霈自認看不懂電器說明書。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

貼文曝光後，除了吸引網友按讚之外，同時也引發部分粉絲表達共鳴，紛紛留言表示自己也有類似的困擾，「看不懂+1」、「一本厚厚的書」、「說明書直接丟一邊的人」，甚至還有網友留言附上三張哽圖，透露自己在看到說明書時，雖然會先經過思考再嘗試動作，不過最後仍以放棄收尾。掀起不小討論。

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）