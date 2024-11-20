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閔熙珍宣佈解約！　痛批「HYBE道德敗壞」：KPOP史上前所未有

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團NewJeans的製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂的爭議延燒七個月，她20日宣佈已辭去ADORE的內部董事職務，並終止與HYBE的股東間合約，接下來將對HYBE及其相關人員的違法行為，一一採取必要的法律行動。

▲▼NewJeans 閔熙珍。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans、YouTube／엠빅뉴스）

▲NewJeans的製作人閔熙珍宣佈與HYBE解約。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans、YouTube／엠빅뉴스）

閔熙珍在聲明中表示，從今年4月起，她因HYBE的非法監察心力交瘁，但她一直致力於遵守股東間合約，並盡力將ADORE恢復到四月前的狀態。然而，HYBE至今仍不承認錯誤，也沒有任何改變的跡象，因此她認為進一步的努力只是浪費時間，所以做出了決定。

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閔熙珍提到，她曾希望HYBE能自行認錯，並努力保護NewJeans免受HYBE的扭曲，這也是她在4月兩度發送內部告發郵件的原因。然而，HYBE不僅沒有反省，反而散播謠言，「公然進行無恥的非法監察並對外展示，這是前所未有的愚蠢行為。作為少數股東及執行董事，他們還給我扣上了『奪權』等荒謬的標籤，進行了難以置信的無知和非理性攻擊，這對一家大企業來說是難以相信的。」

▲▼閔熙珍。（圖／視覺中國CFP）

▲閔熙珍先前召開記者會控訴HYBE。（圖／視覺中國CFP）

閔熙珍強調，經過七個月的鬥爭，她的內部告發被證實是基於明確事實的正當告發，同時HYBE的醜陋謊言和偽善也逐漸曝光，「事實上，HYBE從一開始就知道內部告發的內容全是事實，也是正當的問題提出。但對那些只重視自己利益和榮耀的人來說，『解決問題』無疑是他們最不願面對的課題。」

▲▼閔熙珍宣佈解約！批HYBE道德敗壞：KPOP史上前所未有。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

▲閔熙珍20日在社群發出「辭職」哏圖。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

閔熙珍還提到，一直到近期，HYBE都還在利用旗下子公司試圖打壓她，並透露HYBE向她提出的製作委任合約充滿不合理的要求，「他們要求進行R&R協商，但在協商之前提出了包含難以理解的要求，如預先同意取證等保密協議，並堅持只進行面對面會議，卻聲稱不能提供R&R文件。」

閔熙珍也控訴，自己分明是被單方面解雇，HYBE卻透過媒體聲稱她是辭職並接手製作工作，「HYBE在2024年的惡行是K-pop歷史上前所未有的事件。」她直言「HYBE的道德敗壞已達到極點」，認為對方會繼續透過媒體操作汙衊她，「但我相信公眾現在也能看穿他們的模式。」

▲▼閔熙珍首現身警局「面帶笑容離開」：整件事像喜劇。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

▲閔熙珍表示將會針對HYBE採取法律手段。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

閔熙珍在聲明的最後表示，即使仍有無形的誹謗攻擊，她也絕不坐視不理，將用法律手段對付。她也感謝這近半年來不厭其煩地支持和鼓勵她的NewJeans粉絲和眾多朋友，「有些人可能無法理解我為何堅持到這個地步，但世上總有我的存在理由和意義，也請大家對我即將展開的新K-pop之旅保持高度關注。我以一顆釋然的心對某些人說這番話並結束這篇文章，一個人的惡意行為不應該破壞『行業的本質』，那真的很壞。」

【閔熙珍聲明】

大家好，我是閔熙珍。

我今天辭去了ADORE的內部董事職務。

同時，我將終止與HYBE簽訂的股東間合約，並對HYBE違反股東間合約的行為提出法律問責。

此外，我將針對HYBE及其相關人員的眾多違法行為，一一採取必要的法律行動。

自從今年4月因HYBE的非法監察起，與HYBE的爭議已持續了七個多月，儘管如此，在這段地獄般的爭議中，我一直致力於遵守股東間合約，並盡我所能將ADORE恢復到四月前的狀態。然而，HYBE至今仍不承認錯誤，也沒有任何改變的跡象，因此我認為進一步的努力只是浪費時間，遂作出了決定。

我曾希望HYBE能自行認錯，並努力保護NewJeans免受HYBE的扭曲，這也是我在4月兩度發送內部告發郵件的原因。

然而，HYBE不僅沒有反省，反而製造謊言，公然進行無恥的非法監察並對外展示，這是前所未有的愚蠢行為。作為少數股東及執行董事，他們還給我扣上了「奪權」等荒謬的標籤，進行了難以置信的無知和非理性攻擊，這對一家大企業來說是難以相信的。

經歷重重困難後，七個月過去了，我的內部告發被證實是基於明確事實的正當告發，同時HYBE的醜陋謊言和偽善也逐漸曝光。

事實上，HYBE從一開始就知道內部告發的內容全是事實，也是正當的問題提出。

但對那些只重視自己利益和榮耀的人來說，「解決問題」無疑是他們最不願面對的課題。

我並不期待他們能悔改，但我曾相信作為人至少會有一點良心，這似乎是我的天真錯誤。

然而，僅有呼吸並不意味著活著，我不想依附這個扭曲的組織，不願安於現狀。

直到最近，HYBE仍在利用旗下子公司進行無理訴訟和挑剔，透過不公正的媒體操作試圖打壓我，同時，也像在做著極大的好事一樣，向我提出充滿惡毒條款的製作委託合約書。

他們要求進行R&R協商，但在協商之前提出了包含難以理解的要求，如預先同意取證等保密協議，並堅持只進行面對面會議，卻聲稱不能提供R&R文件，這是難以理解的主張。

他們單方面解僱了我，卻在媒體上宣稱我辭去了執行董事職務並接手製作工作，這是虛假事實。對他人強加「保密」的無良，現在已經不足為奇了。

HYBE在2024年的惡行是K-pop歷史上前所未有的事件。

過去七個月，我為了讓被HYBE嚴重違反股東間合約而損壞的ADORE復興，精神上、經濟上、身體上都付出了一切。

儘管這是一場由一家擁有大企業外表的團體無端的暴力引起的地獄般的戰鬥，我也沒有退縮，一直堅持不懈地努力。

HYBE的道德敗壞已達到極點，骯髒的媒體操作可能還會繼續，但我相信公眾現在也能看穿他們的模式。

即使有強迫的誹謗勢力和媒體存在，我也絕不坐視不理，將用法律手段懲處他們。

這起空前事件尚未結束，但我要向這近半年來不厭其煩地支持和鼓勵我的Bunnies和眾多朋友致以全心的感謝。

諷刺的是，透過與最壞的公司的戰鬥，我認識了最好的人們，這也是一種特別的幸運。

有些人可能無法理解我為何堅持到這個地步，但世上總有我的存在理由和意義。

也請大家對我即將展開的新K-pop之旅保持高度關注。

我以一顆釋然的心對某些人說這番話並結束這篇文章。

「一個人的惡意行為不應該破壞『行業的本質』，那真的很壞。」

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