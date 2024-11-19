Ryu神隱7天「消瘦一圈現身了」！骨頭明顯凸出　畫家新歡揭最新現況

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「Ryuuu TV」的Ryu與Yuma婚變並雙重出軌，Yuma偷吃日籍網紅Tommy，Ryu在得知此事後陷入低潮，後來認識大陸女畫家發展新的感情。自Tommy發布道歉聲明後，Ryu都未再發聲回應，近日他被拍到最新近照，整個人明顯消瘦，看起來有些憔悴，臉上的顴骨也明顯凸出。

在Yuma和Tommy雙雙道歉後，大陸女畫家近日在社群網站分享出遊照，和一群朋友在日本山區共聚，也是Ryu神隱7天後的首度現身，穿著墨綠色上衣配卡其色長褲，露出開心笑容，不過整個人明顯暴瘦一圈，另一張則是和朋友舉杯喝啤酒，笑得很是燦爛，似乎已經走出前陣子風波。

▲Ryu消失多天現身了（右），顴骨明顯凸出。（圖／翻攝自IG）



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Yuma先前發聲坦承婚內不忠，導致與老公Ryu的關係受到衝擊。Yuma透露，與Ryu原本計畫在完成工作後再向觀眾說明兩人的狀況，並根據當時的情況決定是否公開更多細節。然而，Yuma也表示，若在今年最後的工作結束前無法修復與Ryu的關係，她將在年底正式退出RyuuuTV，「如果在今年最後的工作結束之前，Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說，在今年結束時我退出RyuuuTV。」

▲Ryu消失多天現身了。（圖／翻攝自IG）



面對婚內偷吃，Yuma誠懇道歉，並感謝觀眾曾對她的善意與支持，「大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害，也辜負了大家的信任。真的對不起。」最後，Yuma對那些在真相大白後仍支持她的粉絲表達感謝，「為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。謝謝。真的謝謝你們。」並表示自己會承擔批評，接受所有後果，無論是支持者的離去或是大眾的指責。