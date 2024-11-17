2024環球小姐冠軍揭曉！　21歲丹麥佳麗奪冠「創首位紀錄」

記者劉宛欣／綜合報導

一年一度的環球小姐選美大賽（Miss Universe 2024）於11月16日結果出爐，來自丹麥的21歲佳麗Victoria Kjær Theilvig成功奪冠，成為該國首位在此賽事中贏得桂冠的代表。本屆比賽吸引超過120位來自全球的選手參賽，現年21歲的Theilvig以專業舞者與企業家的身份脫穎而出，展現非凡魅力和實力。

▲環球小姐冠軍由丹麥選手奪得。（圖／翻攝自Victoria Kjær Theilvig Instagram）

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在緊張的決賽之夜，Victoria Kjær Theilvig接連透過多項造型比賽，以優雅和自信贏得評審青睞。在宣布結果前，她自信地表示：「我今天站在這裡，因為我想要創造歷史，這就是我今晚要做的。」最終，她成功實現目標，為丹麥創下歷史。亞軍由奈及利亞佳麗Chidimma Adetshina奪得，季軍則由墨西哥代表Maria Fernanda Beltran摘下。

▲亞軍、季軍分別來自奈及利亞、墨西哥。（圖／翻攝自官方臉書）

事實上，今年的環球小姐選美大賽首次取消了年齡限制，開放給28歲以上的女性參賽，賽場上選手年齡更加多元。其中，馬爾他佳麗Beatrice Njoya以超過40歲的年齡進入決賽，成為今年年齡最大的決賽選手。此外，81歲的南韓代表崔順華（Choi Soon-hwa）雖未進入決賽，但憑藉精美的造型榮獲「最佳服裝獎」，是這一屆賽事的亮點之一。