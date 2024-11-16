你爸媽人生第一部限制級電影！　禁演50年《艾曼紐1974》登台大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

充滿傳奇色彩的情色電影《艾曼紐1974》在台灣禁演50年後，終於將首度在台灣大銀幕上映。改編自經典女性情慾文學作品《艾曼紐夫人》，女主角絲薇亞克莉絲戴詮釋最經典第一代「艾曼紐」的清純與浪蕩，也讓50年來，透過盜版錄影帶看到的《艾曼紐1974》的台灣觀眾，得以用清晰且一刀未剪的版本，重溫情色經典鉅作。

▲《艾曼紐1974》絲薇亞克莉絲戴開場就大秀美腿，展現魅力。（圖／台北双喜提供）

《艾曼紐1974》4K修復導演版正式預告中，女主角絲薇亞克莉絲戴一頭俏麗短髮，露出超長美腿，清純但性感的外表，充滿魅力和反差。更大膽的在飛機上和男子接吻調情。特殊的美術風格和旁白也可以感受到70年代復古美感和氣氛，也讓觀眾重新喚起當年記憶。

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由荷蘭演員絲薇亞克莉絲戴所主演的《艾曼紐1974》，當年22歲的絲薇亞以一頭短髮、樣貌清純，但身材火辣，可以性感但又可愛，讓人眼睛一亮，且演出裸戲毫不扭捏，更因劇情推進而極具說服力的演出，自由探索情慾無拘無束的「艾曼紐」而一炮而紅。

▲《艾曼紐1974》絲薇亞克莉絲戴有著清純臉龐和火辣身材。（圖／台北双喜提供）



絲薇亞克莉絲戴已在2012年因為腦中風過世，她在電影生涯裡演過50部以上的電影，但都沒有《艾曼紐》這個系列的成功，大家都記得她是「永遠的艾曼紐」，而這樣美麗清純的倩影，也將永留影史。

▲《艾曼紐1974》上映至少吸引3億人搶看，名利雙收造就情色經典地位。（圖／台北双喜提供）

《艾曼紐1974》以直接露骨的性愛場面、裸泳、自慰、飛機上性愛、女女性愛和強暴場景，挑戰1974年各國的審查尺度和大眾可接受的道德界線。不像許多電影處心積慮地迴避被評定為X級成人電影，《艾曼紐1974》不但擁抱它，並且吸引估計全球超過3億觀眾而大獲成功，更保有法國最佳票房電影之一的殊榮，還有法國戲院連續放映超過11年。

▲《艾曼紐1974》絲薇亞克莉絲戴上演女女情愛戲碼。（圖／台北双喜提供）

《艾曼紐》隨後引起全一片模仿風。 險了歐美之後，日本、香港、韓國都都拍過片名有「艾曼紐 」一詞的電影。許多年輕觀眾的爸爸或媽媽，當年人生第一部情色電影，可能都是《艾曼紐1974》，因此預告中還出現一句：「問問你朋友，他們會解釋給你聽。」《艾曼紐1974》4K修復導演版將在11月29日全台上映。