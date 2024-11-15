張艾嘉《女兒的女兒》入圍金馬獎5項大獎　母女關係探討人生的複雜與困境

文／人物誌

「女人都是另一個女人的女兒，也（可能）是另一個女人的母親。」

入圍第61屆金馬獎五項大獎的《女兒的女兒》講述由張艾嘉飾演的金艾霞，在步入退休生活之際，母親決定從美國回台定居，沒想到送她回來的是甫出生就被送養的大女兒，而總是讓其煩心的小女兒也帶來了一場意外，猝不及防地推著自己面對過往的那些複雜情結。

這個醞釀多年的故事是許許多女人的縮影，不但能看見母親的處境，同時也述出了女兒的心情，更是構畫了處於雙重角色間的難解之結。除了母親與女兒之間無法言喻的情感糾葛，也提出了生育等人生課題。

「一個意外，一個創傷，一部電影，一個故事，人生就是一個接著一個地發生，牽引著我們往前走。」與《女兒的女兒》相遇後，張艾嘉在化作金艾霞的過程中，也回望生命中的那些重要階段，藉由這個角色所察覺的自我體悟與反思，書寫成《女兒》一書。

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▲張艾嘉《女兒的女兒》入圍第61屆金馬獎五項大獎。（圖／《女兒的女兒》劇照，下同）

「在無憂無慮之下，她突然莫名地掉入一無所有、一種空的的情緒裡。」



女兒、妻子、媳婦、母親……一個女人的成長歷程被冠上多重名稱，到最後甚至失去了自己的名字，從《82年生的金智英》的金智英，到近期的《不夠善良的我們》的簡慶芬等電影戲劇裡，我們都可以看到這樣備受折磨的境況。

「人為何而活？」期望卸下多重身分的金艾霞，迎來的不是退休的愜意，反而是說不清、道不明的晦澀情緒。她試著透過各種方式尋找快樂，但什麼是快樂？而人生真正要面對的苦又是什麼？這沒有一定的答案，透過張艾嘉的演繹，或許可以漸漸明白只要保有自我，是什麼身分可能也不再那麼重要了。

「女人是否一定要生孩子？即使經歷千辛萬苦，即使遍體麟傷，無法生育或選擇不生，這難道是罪過嗎？」

現代生活變得更便利的同時，環境也變得更加複雜，種種的壓力也隨之而來，眾多的因素使得生養孩子成了不容易的事。金艾霞的小女兒與伴侶為了想要有一個孩子，吃了多少的藥、打了多少的針，透過人工生殖技術好不容易有了個胚胎，兩人卻驟然離世，面對這個被遺留下來的「女兒的女兒」，金艾霞那句「我不要害了那個孩子，我也不要害了自己」提醒了渴望迎接新生命的人們，要捫心問自己是否真的都準備好了？

「生育」是人類與生俱來的本能之一，而在那些謹守傳統的年代，女人被視為傳宗接代之用，若是無法一舉得男，還要飽嘗不斷生產之苦。時至今日，雖不能說所有人已全然改觀，但社會結構也有所轉變與進步，不再認為結婚生子是人生的必然，人們可以選擇自己想過的生活。

《女兒的女兒》以母女關係探討人生的複雜與困境，在這個故事裡，我們能看到與自己親近的女性身影，也窺見華人式親情那沉重又帶有暖意的「愛」，期望我們都能懂得愛不是索取，而是付出、分享。

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