58歲好萊塢美魔女曬驚人少女身材！　「傲人上圍＋腹肌」辣暈

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）現年58歲，受封「最強美魔女」，她在90年代因主演喜劇電影《王牌大間諜》（Austin Powers）系列而走紅，擁有精緻五官和火辣身材的她，成功吸引大批影迷，當時的火紅程度甚至與的「龐德女郎」不相上下。即便如今已近60，她依然活躍於影壇，最近還遠赴拉脫維亞拍攝驚悚新片《Piper》，展現出強大魄力和熱忱。

▲伊莉莎白赫莉受封「最強美魔女」。（圖／翻攝自Elizabeth Hurley Instagram）

早在2002年，伊莉莎白赫莉便升格成為人母，她的22歲兒子達米安（Damian Hurley）也跟隨母親腳步進入演藝圈，甚至在2024年執導了自己首部電影。伊莉莎白赫莉年齡雖然已經近花甲，外貌與身材卻絲毫未見老態。日前她在社群大方分享多張泳裝照，親自為自家泳衣品牌宣傳，照片中的她不僅展現出結實腹肌和纖細腰線，傲人的胸線更是讓人驚嘆，緊緻的身形絲毫不輸年輕時期。

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▲伊莉莎白赫莉泳裝照引發熱議。（圖／翻攝自Elizabeth Hurley Instagram）

伊莉莎白赫莉經常於社群媒體上發佈性感美照，吸引大量粉絲。先前為雜誌拍攝封面時，她還在花絮中真空上陣，僅穿一件襯衫於泳池邊拍照，隨意大方地展示了豐滿的上圍，令一眾年輕女星也為之驚嘆。不論是鏡頭前還是鏡頭外，她依舊充滿自信，完美詮釋了「歲月不敗美人」的境界。

▲伊莉莎白赫莉經常發辣照。（圖／翻攝自Elizabeth Hurley Instagram）