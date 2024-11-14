《影后》豬哥王董是黃仲崑！網誇「不像演的」還抓包：腋下濕了

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》自7日開播以來，劇情討論熱度持續高漲，每個選角都吸引網友注意。而劇中飾演影視大亨「王董」的人，是有「鋼鐵大叔」稱號的黃仲崑，他忍了1年以上終於可以劇透！

▲《影后》豬哥王董是黃仲崑。（圖／翻攝自臉書）

黃仲崑「我現在終於可以劇透了」！他分享自己客串演出一個豬哥王董，並透露「嚴藝文導演是我老婆Lulu在北藝大研究所的同學」。他在去年6月曾在IG曬出與謝盈萱的合照，當時PO文「俗女教俗男養成記……，我什麼都沒有說！我沒有劇透喔」，還有網友敲碗拍俗女第三季，原來當時是拍《影后》。

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▲黃仲崑去年曬照同框謝盈萱，忍了1年多終於劇透《影后》。（圖／翻攝自臉書）

而黃仲崑自稱「鋼鐵大叔」，年齡比妻子「Lulu」黃露蕙大17歲，兩人結婚邁入17年，加上婚前已同居8年，相愛已經超過25年。而他雖然在《影后》短暫露臉，但正好是促成兩大女主角謝盈萱、楊謹華合力跳〈音浪〉的關鍵角色，影片在網路上瘋傳，發文上傳劇中截圖，被網友發現「王董腋下一定要濕，這樣完全表現出那份激動感」、「腋下太搶眼，片場很熱嗎」。

▲黃仲崑演王董，一個撩髮動作被網友發現腋下濕了。（圖／翻攝自臉書）

還有網友輪番留言「人家王董是演得不像，而你是不像演的」、「我覺得拿出雜誌說：這才是命令。那一幕很霸」、「那種有錢人的壓制與油膩感實在表演的太到位啦」、「有看到，真的非常豬哥」、「王董～～～～～又不是只有妮妮會跳」。

▲黃仲崑透露導演嚴藝文是他老婆北藝大研究所同學。（圖／翻攝自臉書）