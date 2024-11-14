ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《影后》TB戲外超全能！　李雪1年演5部「還是街舞老師」大秀實力

記者張筱涵／綜合報導

《影后》於7日全集上線，實力派演員們齊聚，很快就掀起熱烈討論。其中在裡面飾演編導TB（唐寶兒）的李雪，更是因為眼神和細膩的哭戲演技，廣受好評，而她不只是名演員，更是舞蹈老師，過去還有在經營手作飾品網店。

▲▼李雪和謝瓊煖戲外互動超溫馨。（圖／翻攝自Threads／李雪）

▲李雪演過多部戲劇。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼李雪和謝瓊煖戲外互動超溫馨。（圖／翻攝自Instagram）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李雪2018年就曾以《2號球衣》及《亮亮與噴子》拿下金穗獎學生組和一般組的影后，首部電視劇是在《鏡子森林3》中的網紅記者邱以琳，從1年1部作品，到今年就參演了5部戲劇《影后》TB、《愛愛內含光》韓CoCo、《X！又是星期一》小希、《Q18量子預言》李維、《都市懼集-吸菸區》甜甜，可見人氣與實力備受矚目。

不只演技，李雪其實還是舞蹈好手，畢業於臺北市立大學動態藝術系街舞組，更在舞蹈教室任教，曾在《LET'S BATTLE高中街舞大賽》擔任評審並帶來一段精彩的舞蹈表演。這段影片近期也被網友翻出，很常在Threads海巡的她注意到後也笑說「被發現了，謝謝大家」。值得一提的是，她過去曾是合唱團的一員，唱、跳、演全優。

另外，雖然《影后》中的TB是感謝父親唐復生（屈中恆飾演），而非柯麗芬（謝瓊煖飾演），但李雪8日發文感性告白「謝謝柯女士，強大的後盾，一日為女兒，終身為女兒」，發現謝瓊煖稱讚自己時，也溫暖回應「媽，有妳真好」。

▲▼李雪。（圖／翻攝自Threads／李雪）

▲▼李雪和謝瓊煖戲外互動超溫馨。（圖／翻攝自Threads／李雪）

▲▼李雪。（圖／翻攝自Threads／李雪）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

影后, 李雪, 唐寶兒, TB

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 龍千玉憶過往淚崩！　夜市賣卡帶「走到鞋跟斷掉、腳破皮」搏機會
  2. 鼓鼓揪粉絲種1200棵樹救地球　還暖心幫它取名
  3. 《影后》豬哥王董是黃仲崑！網誇「不像演的」還抓包：腋下濕了
  4. 旅日台人為愛走天涯感動楊貴媚　《影后》導演嚴藝文想創作異國戀曲
  5. 《2521》男星PO照炫超貴公仔　放大看卻是「開腿全裸照」網嚇傻！
  6. 蔣偉文兒子得這怪病 煎熬366天 痛哭自責怎會把兒子養成這樣
  7. 謝瓊煖、李雪《影后》母女情引共鳴！　劇本「密麻手寫筆記」曝光
  8. 《影后》TB戲外超全能！　李雪1年演5部「還是街舞老師」大秀實力
  9. 葛斯齊：消息來源被施壓了！被王定宇提告4天…急開直播斥「骯髒」
  10. 獨家／入行短短4年 林襄花1800萬元購入好宅　更宣布重磅消息

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366