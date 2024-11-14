《影后》TB戲外超全能！　李雪1年演5部「還是街舞老師」大秀實力

記者張筱涵／綜合報導

《影后》於7日全集上線，實力派演員們齊聚，很快就掀起熱烈討論。其中在裡面飾演編導TB（唐寶兒）的李雪，更是因為眼神和細膩的哭戲演技，廣受好評，而她不只是名演員，更是舞蹈老師，過去還有在經營手作飾品網店。

▲李雪演過多部戲劇。（圖／翻攝自Instagram）



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李雪2018年就曾以《2號球衣》及《亮亮與噴子》拿下金穗獎學生組和一般組的影后，首部電視劇是在《鏡子森林3》中的網紅記者邱以琳，從1年1部作品，到今年就參演了5部戲劇《影后》TB、《愛愛內含光》韓CoCo、《X！又是星期一》小希、《Q18量子預言》李維、《都市懼集-吸菸區》甜甜，可見人氣與實力備受矚目。

不只演技，李雪其實還是舞蹈好手，畢業於臺北市立大學動態藝術系街舞組，更在舞蹈教室任教，曾在《LET'S BATTLE高中街舞大賽》擔任評審並帶來一段精彩的舞蹈表演。這段影片近期也被網友翻出，很常在Threads海巡的她注意到後也笑說「被發現了，謝謝大家」。值得一提的是，她過去曾是合唱團的一員，唱、跳、演全優。

另外，雖然《影后》中的TB是感謝父親唐復生（屈中恆飾演），而非柯麗芬（謝瓊煖飾演），但李雪8日發文感性告白「謝謝柯女士，強大的後盾，一日為女兒，終身為女兒」，發現謝瓊煖稱讚自己時，也溫暖回應「媽，有妳真好」。

▲▼李雪和謝瓊煖戲外互動超溫馨。（圖／翻攝自Threads／李雪）

