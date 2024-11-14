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白家綺一字肩「深V透膚洋裝」做公益　親手畫畫…背後含義有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

女星白家綺今（14）日赴桃園光影文化城展覽室參與「心語畫愛—王如茵師生暨忠義基金會愛心聯展」，捐出自己最新創作「愛心樹」畫作響應此次公益畫展。

▲白家綺。（圖／民視提供）

▲白家綺現身做公益。（圖／民視提供）

長年關注失依兒議題的白家綺，透過創作想傳達給社會一份正向暖意「社會的孩子，就是我們的孩子！公益從來都不是一個人做很多，而是每個人都願意付出一點點。」因安置家園是守護失依兒的最後堡壘，白家綺與王如茵等多位參展畫家，在現場即興彩繪大型城堡圖樣牆，藉此號召更多民眾響應認畫，並允致贈該圖樣牆成品為失依兒美化家園。此舉強調畫展所得將作為忠義兒少福利園區蓋家經費，愛心匯聚將能改變弱勢兒的未來。

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▲白家綺。（圖／民視提供）

▲白家綺現身做公益。（圖／民視提供）

白家綺以其作品「愛心樹」說明她個人不只一次贊助畫作或支持忠義兒少福利園區創建的緣由，提供畫作與認助作品的每個人，像從四面八方而來的愛心，將匯集成一顆大樹上的葉子，為需要的孩子們遮風擋雨，給他們一個幸福的童年，幫助他們平安成長，未來有一天，也能成為別人的祝福。

▲白家綺苦笑「我容易嗎我」。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲白家綺現身做公益。（圖／翻攝自白家綺臉書）

促成本次公益畫展的藝術家王如茵則是桃園在地藝術創作者，因為曾經歷情傷自我療癒及獨立養育女兒的心路歷程，使她在工藝與西畫的藝術創作中，不斷展現對生命的熱情與期許藉由畫筆勾勒出愛，從色彩的表現與冒險中，不間斷公益付出。聽聞忠義即將在桃園當地籌設接納失依兒少的中長期安置家園，將會以個案為中心，善待曾遭遇不當對待的小生命。身為在地畫家，更覺得義無反顧。

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