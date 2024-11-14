才弄丟敬老卡！黃仲崑喊話：我不要演失智　隔24年帶兒挺《神鬼戰士II》

記者蕭采薇／台北報導

史詩鉅作《神鬼戰士》相隔24年推出續章《神鬼戰士II》，由保羅麥斯卡接棒化身「角鬥士」，角色正是首集羅素克洛的兒子。而曾於2000年出席首集首映的鋼鐵大叔黃仲崑，時隔24年也帶兒子黃遠出席「父子傳承」首映會，他笑說：「時間過得很快 ，我現在已經有敬老卡了！」

黃仲崑直言，當年看完《神鬼戰士》就覺得場面非常大，可惜沒機會拍這種史詩片，「一直很希望我們也能拍出屬於我們自己的史詩片。」黃遠則說，看了預告就想到爸爸軍事化教育，「有點像。」黃仲崑正要澄清，黃遠趕緊改口：「以前啦！他現在非常溫和！」

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黃仲崑時隔24年，已經拿了敬老卡，即使自認是「鋼鐵大叔」，也無奈透露已有退休心態，「我是職業演員，不要受任何題材限制，但好像編劇寫到我這個年紀都在寫『失智』！我什麼題材都可以，不要老是演失智！」他也力證自己能演《神鬼戰士》，黃仲崑激動的說：「我當年演過《823砲戰》耶！我可以拿著敬老卡繼續演！」

最近黃仲崑在影集《影后》飾演色老闆「王董」掀起話題，黃仲崑說：「我傾向於演出一些陽剛的角色。」黃遠對爸爸的評價則是「滿好笑的！」適合父子一起觀賞的《神鬼戰士II》，14日在台上映。