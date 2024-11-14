ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

才弄丟敬老卡！黃仲崑喊話：我不要演失智　隔24年帶兒挺《神鬼戰士II》

記者蕭采薇／台北報導

史詩鉅作《神鬼戰士》相隔24年推出續章《神鬼戰士II》，由保羅麥斯卡接棒化身「角鬥士」，角色正是首集羅素克洛的兒子。而曾於2000年出席首集首映的鋼鐵大叔黃仲崑，時隔24年也帶兒子黃遠出席「父子傳承」首映會，他笑說：「時間過得很快 ，我現在已經有敬老卡了！」

▲▼黃仲崑、黃遠出席《神鬼戰士II》「父子傳承」首映會。（圖／UIP提供）

黃仲崑直言，當年看完《神鬼戰士》就覺得場面非常大，可惜沒機會拍這種史詩片，「一直很希望我們也能拍出屬於我們自己的史詩片。」黃遠則說，看了預告就想到爸爸軍事化教育，「有點像。」黃仲崑正要澄清，黃遠趕緊改口：「以前啦！他現在非常溫和！」

▲▼黃仲崑、黃遠出席《神鬼戰士II》「父子傳承」首映會。（圖／UIP提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仲崑時隔24年，已經拿了敬老卡，即使自認是「鋼鐵大叔」，也無奈透露已有退休心態，「我是職業演員，不要受任何題材限制，但好像編劇寫到我這個年紀都在寫『失智』！我什麼題材都可以，不要老是演失智！」他也力證自己能演《神鬼戰士》，黃仲崑激動的說：「我當年演過《823砲戰》耶！我可以拿著敬老卡繼續演！」

▲▼黃仲崑、黃遠出席《神鬼戰士II》「父子傳承」首映會。（圖／UIP提供）

最近黃仲崑在影集《影后》飾演色老闆「王董」掀起話題，黃仲崑說：「我傾向於演出一些陽剛的角色。」黃遠對爸爸的評價則是「滿好笑的！」適合父子一起觀賞的《神鬼戰士II》，14日在台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

周興哲被路人叫住「以為遭認出」！　反轉結局逗樂周予天：真會挑

周興哲被路人叫住「以為遭認出」！　反轉結局逗樂周予天：真會挑

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

找「討人厭明星」拍逃脫實境秀！歐陽娜娜、向佐、影后全被點名了　

找「討人厭明星」拍逃脫實境秀！歐陽娜娜、向佐、影后全被點名了　

快訊／女婿陳鑒有小三？ 余天證實：在女兒走之前就知道了

快訊／女婿陳鑒有小三？ 余天證實：在女兒走之前就知道了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

周興哲被路人叫住「以為遭認出」！　反轉結局逗樂周予天：真會挑

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰
  2. 女神籃籃壞掉了！ 被底迪無視　遭咬表情太銷魂
  3. 小孟老師／11月14日星座運勢　獅子超聰明「善用科技賺錢」
  4. 泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷
  5. 失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了
  6. 才弄丟敬老卡！黃仲崑喊話：我不要演失智　隔24年帶兒挺《神鬼戰士II》
  7. 周興哲被路人叫住「以為遭認出」！　反轉結局逗樂周予天：真會挑
  8. 宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」
  9. 楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭
  10. 李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366