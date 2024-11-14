喜翔《春行》鹽醃亡妻存冰櫃　楊貴媚生命最後一天「想吃冰！」

記者蕭采薇／台北報導

電影《春行》由喜翔、楊貴媚、藍葦華、張書偉主演，細細刻畫著老夫老妻之間累積數十年的微妙日常。楊貴媚形容這次飾演的角色「秀緞」就是傳統文化教育下的堅強女性，丈夫行為大男人主義，她就做好相夫教子任務。

▲《春行》喜翔是個沉默寡言的男人，因兒子結婚而難得表露情。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

楊貴媚透露和喜翔對戲的時候，經常想起過去媽媽所說的夫妻相處之道：「媽媽從小就跟我說，男人在外面說話，女人要少說。」道盡過去女性為人妻與人母的難處。

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喜翔角色「欽福」因為職業傷害而不良於行，無法再當家中經濟支柱，對於給不起妻子好的生活，心中始終有份愧疚，卻又說不出對妻子的愛，直到妻子驟然離世，才驚覺為時已晚，楊貴媚看到這段戲，忍不住喊：「我覺得好心痛！早知道你對我愛那麼深，幹嘛那麼早走？但是她（秀緞）不知道，因為欽福沒有說。」

▲喜翔無法接受妻子的離開，將楊貴媚遺體放在冰櫃中。（圖／今日影像藝術有限公司提供）



與家人關係密切的楊貴媚也回憶，在新春期間收到最親的爺爺走了的消息，透露當下狀態：「整個人是呆掉的，那種無常，失去親人的那種心情非常難受，這部戲就是在講遇到這種無常，親人要如何面對，不能讓愛我們的人傷心，要好好照顧自己。」

▲《春行》楊貴媚、喜翔的兒子藍葦華曾娶妻，是夫妻最幸福時光之一。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

片中楊貴媚所飾演的「秀緞」先丈夫一步離開，被問到若換作丈夫「欽福」先離世，獨留她一人生活，楊貴媚認為角色「秀緞」對家庭充滿愛，個性務實，會安排好先生後事安排好，選擇放下一切，楊貴媚認為：「人活著的時候就是要好好地在一起，每天好好過生活，不要失去了才在緬懷或遺憾。」

▲楊貴媚敬業演出，在冰櫃中被鹽巴重埋。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

而未來若有伴侶，將如何一起度過人生最後一天，楊貴媚的答案出乎意料：「我想吃冰！裡面放什麼都可以，芋頭、玉米、紅豆、牛奶⋯什麼都好，因為最後一天要再見了嘛，為什麼不吃？」態度帥氣又灑脫，《春行》11月22日全台上映。