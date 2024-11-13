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吳蓓雅首接金音後台主持人　背後辛酸內幕全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手吳蓓雅日前擔任金音獎後台直擊主持人，她開心表示，這次的主持經驗讓她重新認識到主持人的不易，並對所有專業主持人抱有敬佩之意。

▲▼吳蓓雅擔任金音獎後台直擊主持人。（圖／吳蓓雅工作室提供）

▲吳蓓雅擔任金音獎後台直擊主持人。（圖／吳蓓雅工作室提供）

吳蓓雅在接到主持邀請時，一度感到不真實和夢幻，也擔心自己是否能勝任。然而她並未因此退縮，反而更努力的準備，她事前對每一組入圍的音樂人的作品都做足了功課，不只聽音樂、看資料，還找很多過往的訪談，同時了解入圍者近況。她還特地請大學同學到場，手持筆電擔任她的「人肉提詞機」，只求整個訪問過程萬無一失。

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但她在典禮前，先是原本談好的服裝設計師臨時身體出狀況無法合作，在最緊急的一週內重新與其他品牌聯繫，正式演出前四天才敲定這次的造型，隔天早上起來還發燒、喉嚨發炎，她擔心影響工作，直衝醫院看病，沒想到典禮前又遇上颱風攪局，冒著風雨搭計程車到北流彩排，她也透露，除了要訪問，還要隨時關注工作人員反饋的突發狀況，而位在地下室的採訪區回音嚴重、現場相當吵雜，遇到音量比較小的受訪者，很擔心什麼都聽不到。

▲▼吳蓓雅擔任金音獎後台直擊主持人。（圖／吳蓓雅工作室提供）

▲吳蓓雅順利結束後台主持人的工作。（圖／吳蓓雅工作室提供）

儘管面對困難，吳蓓雅仍然堅持下去，她說，其中饒舌歌手Gummy B讓她印象深刻，「我原本對饒舌歌手的印象會覺得比較酷、可能不太好訪問，但我明明第一次見到他，他卻給我很親切、舒服的感覺，對答也非常自然不刻意。」還有幾組樂團看到她伸手找她握手，可愛的互動讓吳蓓雅的緊張情緒也舒緩不少。結束主持後，她11月底將回歸歌手身份，並將帶來全新版本型態的讀劇演唱會「Re: Her」，她表示：「希望大家來驗收這段時間我用心的成果，未來也將繼續帶給大家很多驚喜！」

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