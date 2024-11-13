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楊紫突被指「陪睡上位」爆料文炸了熱搜！　律師秒發聲反擊：提告

記者劉宛欣／綜合報導

大陸人氣女星楊紫以《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》等劇走紅，躍升為四大花旦之一。13日微博上突然有人實名爆料，指稱她靠陪睡「上位」，藉此獲取拍攝、影視資源，內容極其細節，瞬間引爆了微博熱搜，楊紫的律師在爆料發文十幾分鐘後，火速就發出聲明，表示將會採取法律行動。

▲楊紫突然被爆陪睡上位，律師火速發聲明。（圖／翻攝自楊紫微博）

▲楊紫突然被爆陪睡上位，律師火速發聲明。（圖／翻攝自楊紫微博）

一名微博帳號名為「mnw_mnw」的網友，13日突然發文寫下「我陳玥含向楊紫女士道歉，對不起，傷害了楊紫女士的名譽」，接著竟突然話鋒一轉爆料：「她拍了封面，睡了我前男友馮楚軒，因此獲得了更多的封面拍攝機會，採訪，熱搜，劇集，影視資源。」還指控楊紫在事後因為被她發現，找人查她、對付她。

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文中還提及「今天，由於馮楚軒和楊紫女士均不再承認，他們是第一次，在經紀人和助理的陪同下，由楊紫一方主動，約馮楚軒吃飯」，甚至鉅細靡遺地寫到「飯吃到一半，兩名楊紫的工作人員，丟下楊紫，自己先走了，留下楊紫和剛剛認識，拍了一次封面的馮楚軒，單獨繼續吃飯，楊紫沒有當桌脫褲子，沒有在飯店賣淫」。

▲楊紫突然被爆陪睡上位，律師火速發聲明。（圖／翻攝自楊紫微博）

▲有女子實名爆料，稱楊紫陪睡上位。（圖／翻攝自mnw_mnw微博）

該爆料文還諷刺楊紫「承認以上一切，唯獨，就是飯桌沒睡，也許是在試戲吧？一定不是床戲，還是戴套的。也許是飯菜口味不同，經紀人和助理覺得不好吃，先走了」，最後還說「紅的楊紫，因為肯脫、肯污衊別人，肯給19歲的其他又美、戲又好的女演員扣屎盆子、網暴，之前賣了這麼多次，不知道工作人員，把她單獨和馮留在一間密閉空間，是何用意，考驗她？」

對此，楊紫律師在該篇爆料文發出後不久，馬上就發出反駁聲明，指出該爆料者在日前就被法院決認定犯了名譽侵權，並判決她承擔停止侵權、賠償損失、賠禮道歉的法律責任。律師表示：「一審判決作出後，我們注意到該侵權人於今日再次發佈涉嫌侮辱誹謗的不實信息，就此我們已完成取證，並將採取法律行動，針對新的侵權行為追究法律責任。」揚言會告到底。

▲楊紫突然被爆陪睡上位，律師火速發聲明。（圖／翻攝自楊紫微博）

▲楊紫律師聲明。（圖／翻攝自微博）

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