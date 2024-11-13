楊大正遭2流氓包圍怒嗆　身份曝...竟是《大嘻哈》歌手！

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌歌手馬克將推出新專輯《海口》，新歌〈無路用的人〉除了與滅火器及阿跨面合作，MV也請到阿跨面和滅火器主唱楊大正助陣，馬克與阿跨面則飾演討債流氓，馬克笑說，「因為劇情，我在MV裡飾演威嚇大正哥的混混，威嚇完後立刻向大正哥道歉。」直呼以後滅火器有需要有人被揍的戲份，他和阿跨面會先自願報名參與。

▲馬克、阿跨面在MV中飾演流氓，開嗆楊大正。（圖／拍打仔提供）

《海口》是馬克SAVAGE.M的首張台語創作專輯，出生於港都高雄的他，父親從事遠洋漁業相關工作，專輯名稱「海口人」意指靠海討生活的人，這也是他對家鄉的致敬。

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〈無路用的人〉是馬克與滅火器及阿跨面的再度合作，這首歌是他在「深造」的時間寫的，「當時沒有寫過台語歌，也沒有寫過樂團取向的歌；直到在節目（《大嘻哈時代》）裡認識了大正哥，才讓這首歌完整。也因為大嘻哈的關係，想重現〈無名英雄〉的組合，最後留了一段給阿跨面，把最激情最有爆發的地方留給他。」

▲馬克二度邀請阿跨面和楊大正合作他的新歌〈無路用的人〉。（圖／拍打仔提供）

他更特別感謝楊大正：「第一次跟樂團合作、配唱錄音都是大正哥，他給了我很多畫面感去想像這首歌的心情，像是想像自己在唱一首給對方聽，呈現的語氣、情境等，像是經歷一場沈浸式體驗。」