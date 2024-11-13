串流收視週榜／金世正《酒醉羅曼史》開播！黑馬《小巷人家》台灣看得到

記者陳芊秀／綜合報導

11月各家串流平台推出的節目相當有看頭，男團選秀節目《SCOOL》連續兩週平台收視第一，這個月是古偶陸劇競爭激烈，同時殺出一部黑馬年代劇《小巷人家》。台劇則是《波妮自由式》是平台第一。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／金世正《酒醉羅曼史》

▲friDay影音收視週榜（11/4-11/10）。（圖／friDay影音提供）

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金世正因《社內相親》人氣大漲，再度與導演朴繕虎合作，主演浪漫喜劇《酒醉羅曼史》，而且是原創故事。該劇描述酒商公司的銷售女王「蔡蓉珠」與釀酒廠老闆「尹敏柱」的愛情，男主角是李鍾元，4日開播就登上平台收視第二。韓劇近期都是虐戀題材，浪漫喜劇則更受台灣觀眾喜愛。

▲金世正主演浪漫喜劇《酒醉羅曼史》。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／張晚意2陸劇上榜

▲Hami Video收視週榜（11/4-11/10）。（圖／Hami Video提供）

大陸男星張晚意過去拍主旋律戲劇為主，近年開始接演偶像劇，古偶《柳舟記》、《錦繡安寧》接連播出，在串流榜成績不俗，也在台灣打開知名度。日本動畫《吉伊卡哇》在Hami Video上架以來，收視成績一票秋季動畫，上週登上平台冠軍，本週退居第二，收視表現依舊強勁。

iQIYI／黑馬陸劇《小巷人家》來了

▲iQIYI收視週榜（11/4-11/10）。（圖／iQIYI提供）

《錦繡安寧》宅鬥加上偽兄妹戀，不僅在大陸熱播，在台灣串流平台收視成績也高。隨著劇集播畢，《大夢歸離》的奇幻色彩，也開始吸引觀眾目光，本週終於登上收視冠軍。而這波古偶陸劇競爭中，以20至70年代為時代背景的《小巷人家》，在播出後大獲好評，故事描述3戶人家經歷多年的交流互動，由知名製作公司「正午陽光」製作，在大陸播出收視成績超越趙露思的《珠簾玉幕》，也緊追在《永夜星河》之後，小品故事廣獲好評。

▲《小巷人家》小品故事獲觀眾好評。（圖／翻攝自微博）

KKTV／《致光之君》邁入尾聲

▲KKTV收視週榜（11/4-11/10）。（圖／KKTV提供）

大河劇《致光之君》故事將邁入尾聲，相繼有重要角色「領便當」，宮廷鬥爭也再度出現變局，劇集連續5週在平台收視第一。

LINE TV／《SCOOL》選秀結果將揭曉

▲LINE TV收視週榜（11/4-11/10）。（圖／LINE TV提供）

男團選秀節目《SCOOL》自開播以來掀起高度關注，全民可透過免費，還有付費投票支持，最終票選人氣最高的7人成團。《SCOOL》找來Super Junior的隊長利特、銀赫及羅志祥等人擔任導師，羅志祥更以自身經歷提醒練習生「不要像我一樣犯錯」，有網友佩服羅志祥很敢講，「而且的確很多選秀節目紅的然後塌房，確實需要有人警惕這些人」。節目將於11月30日在高雄巨蛋舉行準決賽。

MyVideo／台劇《妮波自由式》

▲MyVideo收視週榜（11/4-11/10）。（圖／MyVideo提供）

《妮波自由式》大膽描述性愛話題，林思宇飾演性與愛可以分離的異性戀女主角Pony，莊凱勛飾演有變裝癖的男同志，張書豪飾演同性戀生理男的網紅經紀人，陸夏是同性戀生理女的新聞記者。劇集被形容「真的是可以看的嗎？」可見尺度之大，而劇集上架以來，連續2週穩居收視第一。

▲《妮波自由式》大膽探討性愛。（圖／MyVideo提供）