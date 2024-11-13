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余天金孫女周歲趴　余祥銓爆二姊女兒現況　李亞萍現場重摔

記者葉文正／台北報導

藝壇大哥余天、李亞萍金孫女，余祥銓、柔柔愛女小元寶今天舉行周歲趴，開心的阿公阿嬤余天、李亞萍今天盛裝出席，余祥銓被問到外甥女樂樂目前現況，他表示，樂樂現在才小一，已經40公斤，140公分，宛如小大人。而李亞萍今天現場雙腿無力，但趴在地上逗小元寶，聯訪時甚至還後仰重摔，健康狀況令人擔憂。

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

余家今天大手筆在大直典華為小元寶舉行周歲趴，但在聯訪前，李亞萍向後重摔，讓大夥驚呆，李亞萍表示：「最近身體不太好，臉也很腫。」但余天稱讚老婆，就算腫了也很美，臉消下來更美，余祥銓則透露，媽媽應該是過敏得很厲害，所以臉才會腫。

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▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴，李亞萍趴在地上逗孫女。（圖／記者葉文正攝）

小元寶今天抓了相機，元寶跟印章，象徵財富官運好，不過在抓周前，小元寶可能因為被人群跟媒體包圍，顯得有點不爽，余祥銓表示：「抓週結果算滿意，她有點餓，在鬧脾氣。」身為阿公的余天則說：「抓什麼沒關係，後天培養最重要。

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

▲小元寶今天精心打扮。（圖／記者葉文正攝）

媽媽柔柔也透露：「小元寶喜歡跳舞唱歌，會自己搖啊搖的舞蹈。」余祥銓對女兒的行為很驚訝：「小元寶喜歡看書，她竟然很喜歡看書，完全不向我，我很討厭看書。」至於是否讓小元寶進演藝圈？余祥銓也說看她興趣，真的，看她喜歡什麼，盡我可能協助她。」

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

而新手夫妻最容易被問是否再添一個兒女？身為阿嬤的李亞萍說：「我都沒有催生，年輕人就讓他們自由吧。」余天則坦白說：「希望啊，最好來個男的，剛好一男一女，我覺得要就要快 不要隔太久。」

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

▲小元寶集萬千寵愛於一身。（圖／記者葉文正攝）

而兩人結婚至今，尚未籌辦婚宴？余祥銓：「最近工作忙一點，還有代言，加上龍年餐廳都被訂完了，要辦也是辦明年，但是目前不可能第二胎，太多事情了。」

▲余家今天幫小元寶舉辦周歲趴。（圖／記者葉文正攝）

▲余天邊看孫女邊笑。（圖／記者葉文正攝）

而余天也被問到樂樂與弟弟兩外孫的近況，透露外孫樂樂跟弟弟已經在上學，對於陳鑒的判決？李亞萍說：「我們不提他這個狀況，但外孫們前兩個禮拜都有過來家裡，監護官司就不打了，能見到他們就很開心了。」

身為舅舅的余祥銓則透露：「樂樂現在才小一，長的胖了一點，長很高，40公斤，也有140公分，我老婆柔柔才41公斤。

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余天, 余祥銓, 余苑綺, 陳鑒, 李亞萍, 小元寶, 柔柔

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