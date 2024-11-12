曾被批「絕望的文盲」！趙露思新作演技爆發雪恥　官媒改口給好評

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣女星趙露思曾出演《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》、《星漢燦爛》等熱劇，一夕成為最受矚目的新生代花旦，不過過往參演主旋律劇集《胡同》，卻搞不清時代背景而遭官媒批評為「絕望的文盲」，引發熱議。近日，她主演的新劇《珠簾玉幕》開播好評如潮，她飾演採珠奴「端午」一角，演技表現備受好評，甚至連《央視》也發文稱讚，成功洗刷屈辱。

▲趙露思新作演技受到好評。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

《珠簾玉幕》講述趙露思飾演的「端午」從一名採珠奴開始，憑藉自己的智慧與不懈的奮鬥，最終成為一代女商人的勵志故事。官媒《央視》旗下的微博帳號《央視網》發文評論，給予了高度評價，寫道：「即使面對艱難的開局，端午始終不放棄，這股成長的力量也緊緊吸引著觀眾。」讓人感受到「古代商貿的繁榮與魅力」。

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▲官媒大讚趙露思新作。（圖／翻攝自微博）

趙露思此前因參演《胡同》受訪時，未能準確表達劇中角色及劇情，僅使用「傲嬌」、「霸道」、「虐心」等詞語，並被《央視網》發文批評「絕望的文盲，能演好戲嗎」，雖未指名道姓，卻暗諷意味明顯。隨著新劇《珠簾玉幕》獲得官媒肯定，不少人認為趙露思有機會藉此擺脫「文盲」形象，重新贏得認同。