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不當秀娥了！　佑仁公布全新身份...楊大正也下海「當太陽寶寶」

記者蔡琛儀／台北報導

經歷多年演藝生涯的佑仁，以全新歌手身分「優美Yumi」於2024年末正式亮相，並推出全新台語創作單曲〈蓮花頭Liân-Hue-Thâu〉，該曲描繪居家生活之道，並邀請金曲樂團滅火器主唱楊大正獻聲，以及金獎音樂人柯智豪製作，被佑仁形容為「意想不到的夢幻合作組合」。

▲▼佑仁打造全新歌手身分「優美Yumi」 推出全新台語創作單曲〈蓮花頭Liân-Hue-Thâu〉。（圖／皇啟有限公司&佑仁提供）

▲佑仁打造全新歌手身分「優美Yumi」 推出全新台語創作單曲〈蓮花頭Liân-Hue-Thâu〉，並請到楊大正助陣。（圖／皇啟有限公司&佑仁提供）

佑仁在演藝生涯中，以詮釋台灣各種女性角色為人所知，其中以「國民媽媽」秀娥最為人熟悉。他以敏銳的觀察力，開發不同女性故事，如購物專家、台八演員、樓下鄰居、兒童台姐姐等，皆深得觀眾喜愛。

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佑仁對歌唱充滿熱情，為進入音樂領域，他以「優美Yumi」的身分來展現自我全新一面。他表示，「優美Yumi」是他內在另一個面向，希望能用幽默的方式唱出台灣的生活情感和文化。

新歌〈蓮花頭〉以每天洗澡會使用的「蓮蓬頭」為靈感，延伸一段奇幻色彩的故事。此曲由金曲製造機柯智豪製作，並邀請本屆金音獎得主謝明諺吹奏薩克斯風，以及滅火器主唱楊大正特別獻聲。佑仁還邀請楊大正一同參與MV拍攝，完成一支熱鬧歡騰又充滿台味元素的影像作品，MV中，楊大正化身卡通《天線寶寶》的「太陽嬰兒」，而佑仁則化身「蓮花頭女神」。

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