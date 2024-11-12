ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像　Karina個人就95萬

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈發達，每年出道的偶像、歌手、演員和團體就有破百組，年輕人的喜好也是隨之變化迅速，隨著2024年即將進到尾聲，就有人透過搜尋量統計網站整理了1X歲網友最常搜尋的偶像排名。

【2024年1X歲網友最常搜尋的男團】

1. SEVENTEEN　152萬4593次

2. RIIZE　114萬2086次

[廣告]請繼續往下閱讀...

3. TWS　101萬59次

4. DAY6　80萬2040次

5. THE BOYZ　54萬9391次

6. TXT　44萬6723次

7. NCT WISH　42萬9209次

8. BOYNEXTDOOR　42萬9170次

9. Stray Kids　39萬7432次

10. ZB1　37萬9110次

【2024年1X歲網友最常搜尋的男團成員】

1. 車銀優（ASTRO）　66萬4235次

2. 元彬（RIIZE）　37萬898次

3. Anton（RIIZE）　29萬2763次

4. SUGA（BTS）　26萬3070次

5. 明宰鉉（BOYNEXTDOOR）　23萬1968次

6. SHINYU 申惟（TWS）　22萬5566次

7. G-Dragon（BIGBANG）　22萬5264次

8. ZICO（Block B）　22萬3020次

9. 炤熙（RIIZE）　20萬8710次

10. 楷燦（NCT127／NCT DREAM）　19萬6840次

【2024年1X歲網友最常搜尋的女團】

1. NewJeans　99萬1936次

2. ILLIT　66萬8182次

3. IVE　66萬4670次

4. LE SSERAFIM　50萬5570次

5. aespa　44萬6218次

6. fromis_9　44萬2233次

7. tripleS　41萬8243次

8. NMIXX　36萬2269次

9. QWER　29萬9217次

10. BABYMONSTER　27萬4841次

【2024年1X歲網友最常搜尋的女團成員】

1. Karina（aespa）　95萬8523次

2. 張員瑛（IVE）　51萬2691次

3. 安兪眞（IVE）　38萬709次

4. Winter（aespa）　36萬2956次

5. Hani（NewJeans）　22萬7349次

6. Jennie（BLACKPINK）　20萬2449次

7. 白知憲（fromis_9）　20萬2375次

8. 金采源（LE SSERAFIM）　20萬434次

9. Sullyoon（NMIXX）　18萬4205次

10. 海嫄（NMIXX）　18萬4110次

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸女童趴地玩耍遭巨鼠鑽衣　牠全身「趴趴走」從袖口跑出

推薦閱讀

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！同居恩愛畫面全被拍 IG洩密：經常在一起

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

藍鈞天家族企業被起底！　「不是富二代」收入無法獨擔養家責任

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

Albee「馬甲包不住超兇車頭燈」蹦出來了！上班穿太辣 真實身材現形

沈建宏前女友安于晴出寫真　粉絲流鼻血：原來她身材這麼好

D＆E才剛開完演唱會　 SJ成員「突官宣來台唱跨年」…地點曝光！

45歲藍正龍客串《影后》！　暴瘦臉凹網驚「發生了什麼」近照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

K-POP

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝忻生病一周暴瘦！　曬照苦嘆「前胸後背快變2條直線」
  2. 《影后》史艾瑪勾引名導有原型？　陳沂爆料：不自覺帶入現實某人
  3. Matzka為他「罕見換新髮型」　自虧：像牛郎
  4. 吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
  5. 金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲
  6. Tizzy Bac「18年前經典歌」現蹤《影后》！　預告還會有驚喜
  7. 2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像　Karina個人就95萬
  8. 蓋兒Gail被陳傑瑞IG搭訕成功！　他竟差點帶壞學霸才女
  9. 參加陸綜《披荊斬棘4》身價大漲！　MIYAVI閃電宣布「退出日團」
  10. 獨家／統神參戰《拳上》激瘦10公斤！　原本要對打國棟「內幕曝光」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366