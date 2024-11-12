2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像　Karina個人就95萬

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈發達，每年出道的偶像、歌手、演員和團體就有破百組，年輕人的喜好也是隨之變化迅速，隨著2024年即將進到尾聲，就有人透過搜尋量統計網站整理了1X歲網友最常搜尋的偶像排名。

【2024年1X歲網友最常搜尋的男團】

1. SEVENTEEN 152萬4593次

2. RIIZE 114萬2086次

[廣告]請繼續往下閱讀...

3. TWS 101萬59次

4. DAY6 80萬2040次

5. THE BOYZ 54萬9391次

6. TXT 44萬6723次

7. NCT WISH 42萬9209次

8. BOYNEXTDOOR 42萬9170次

9. Stray Kids 39萬7432次

10. ZB1 37萬9110次

【2024年1X歲網友最常搜尋的男團成員】

1. 車銀優（ASTRO） 66萬4235次

2. 元彬（RIIZE） 37萬898次

3. Anton（RIIZE） 29萬2763次

4. SUGA（BTS） 26萬3070次

5. 明宰鉉（BOYNEXTDOOR） 23萬1968次

6. SHINYU 申惟（TWS） 22萬5566次

7. G-Dragon（BIGBANG） 22萬5264次

8. ZICO（Block B） 22萬3020次

9. 炤熙（RIIZE） 20萬8710次

10. 楷燦（NCT127／NCT DREAM） 19萬6840次

【2024年1X歲網友最常搜尋的女團】

1. NewJeans 99萬1936次

2. ILLIT 66萬8182次

3. IVE 66萬4670次

4. LE SSERAFIM 50萬5570次

5. aespa 44萬6218次

6. fromis_9 44萬2233次

7. tripleS 41萬8243次

8. NMIXX 36萬2269次

9. QWER 29萬9217次

10. BABYMONSTER 27萬4841次

【2024年1X歲網友最常搜尋的女團成員】

1. Karina（aespa） 95萬8523次

2. 張員瑛（IVE） 51萬2691次

3. 安兪眞（IVE） 38萬709次

4. Winter（aespa） 36萬2956次

5. Hani（NewJeans） 22萬7349次

6. Jennie（BLACKPINK） 20萬2449次

7. 白知憲（fromis_9） 20萬2375次

8. 金采源（LE SSERAFIM） 20萬434次

9. Sullyoon（NMIXX） 18萬4205次

10. 海嫄（NMIXX） 18萬4110次