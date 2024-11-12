葉珂遭掀5謊言「前夫宣布提告」！怒：是誰不放過誰　扯出黃曉明陰謀論

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅葉珂與黃曉明公開戀情後，頻頻陷入負面風波，10日宣布退出網路，11日狗仔劉大錘怒控遭黃曉明設局網暴，連帶葉珂前夫也發聲明提告，反擊葉珂滿口謊話：「到底是誰不放過誰？」先前有傳言指王姓前夫打給黃曉明，前夫也暗諷：「我沒那麽無聊會主動打電話給別人。有沒有可能是別人打給我？」

▲葉珂前夫提告。（圖／翻攝自微博）



葉珂前夫王命金是礦石產業富商，兩人生下2個小孩，仍離婚收場，葉珂認愛黃曉明後，多次爆出她和前夫之間的金錢情愛糾葛，像是前夫婚內出軌、自己被淨身出戶等等，王姓前夫11日提出5點聲明反擊，強調從來沒有婚內出軌，離婚後還被逼著簽了協議封口，「一次次為了轉移風口浪尖和利用我去洗白。我完全是顧及孩子與家庭，並不想從今往後與她有任何糾葛而簽下的。」

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▲葉珂。（圖／翻攝自微博）



不只如此，對於葉珂曾表示自己被淨身出戶，王姓前夫不滿說：「婚內共同賺的所有的錢十年來都在葉珂那，離婚前後我仁至義盡都沒有拿走過一分，去年我只拿回了我父母全款出資給我小孩買的房子。」且葉珂也從沒有家族產業的分紅及股份，對於長久以來遭受輿論攻擊，他氣憤決定提告：「很多人都罵我蹭熱度，說我不放過孩子媽，到底是誰不放過誰？是不是只允許女詆毀男？男不可解釋？」

▲葉珂前夫提告。（圖／翻攝自微博）