快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma證實婚變，小三女畫家指控是Yuma先出軌YTR Tommy，引發譁然。Tommy在神隱2天後，11日關閉留言，稍早發文證實Ryu所說的「男方」就是自己，並解釋不對外說明的原因是想尊重Ryu，「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這。」

▲百萬YouTuber Ryu和Yuma婚變，小王被指是YTR Tommy。（圖／翻攝自Instagram）

Tommy在文章中還原和Yuma私下見面的時間軸，在2023年12月到2024年1月期間，分別在台灣、大阪和橫濱見過面。然而，從2024年3月開始，他已與Ryu與Yuma斷絕了任何聯繫，坦承自己在這件事上的行為非常不對，並表示已經深刻反省，「雖然後面發生的關於女畫家的事情我也不清楚。不過這整個事情、因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判。」

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▲百萬YouTuber「Ryuuu TV」。(圖／翻攝自Instagram)

最後，Tommy解釋沉默2天的原因是因為Ryu在文章中並未指出他的名字，加上Yuma本人也沒有發聲，為了尊重對方才決定先沉默，「他po文裡面沒有提到我的名字、也要保護他想保護的人、也沒有告訴我可不可以這樣做、所以我就先不說、因為我真的最想最應該說對不起的是他。也不想在沒有經過他同意的情況下公開說對不起。」

在朋友的介入轉達後，Tommy透露已取得Ryu的同意才對外發文，「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這，我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。想在這邊跟大家好好的講對不起、也想再一次跟他們說對不起、雖然我知道再多的對不起也沒有用、但是我想說的。」

Tommy全文：

沒有選擇第一時間出來說明、是有很多的顧慮、非常抱歉。

關於我跟Ryu Yuma的事情。

如同Ryu IG上的po文內容

從我這邊想跟大家說明、po文裡面說的「男方」確實是我

2023年12月中。Ryu Yuma來台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面

2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面

2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面

以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次

從2024年3月開始、已經沒有跟Yuma任何聯絡。雖然發現錯誤已經晚了、不過後來反思反省自己這件事非常不對的

一直到前幾天、女畫家提到我介入Ryu Yuma的關係、雖然後面發生的關於女畫家的事情我也不清楚。不過這整個事情、因為我的重大過錯而延伸到後面發生的事情、所以也一定要接受大家的批判

我沒有說話、因為Ryu Yuma本人都沒有說話, 如果我先說了也很不對。我只能自己跟Ryu道歉、因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼、但如果他同意我同時跟大家道歉、我很願意這樣做。

只是從他po文裡面沒有提到我的名字、也要保護他想保護的人、也沒有告訴我可不可以這樣做、所以我就先不說、因為我真的最想最應該說對不起的是他。也不想在沒有經過他同意的情況下公開說對不起

這是我重大過錯、必須要接受大家批評。我讓很多人失望

Ryu IG上po文的內容、 Ryu有提到說「整個事情的大流程裡、惡的源頭還是在我這」

想跟Ryu、 大家想強調「整個事情的大流程裡、惡的源頭是在我Tommy這」我真的不應該做這樣的事情造成大家的困擾並傷害這麼多人。

經過共同的朋友轉達、他尊重我要不要公開發文的決定。

很謝謝他的寬容、讓我有機會跟大家說、我真的做錯事情、想在這邊跟大家好好的講對不起、也想再一次跟他們說對不起、雖然我知道再多的對不起也沒有用、但是我想說的