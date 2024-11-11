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余祥銓自爆家中地位不如狗！　遭姊姊欺壓「強逼穿女裝」童年陰影全說了

記者孟育民／台北報導

由鄧惠文和黃豪平主持的公視節目《少年願望事務所》，邀請到藝人余祥銓，分享自己在家庭中「手足順序」和「角色定位」的趣事與陰影。余祥銓透露：「小時候我在家中的地位比狗還不如」，甚至被兩位姊姊逼迫打扮成女生，笑稱：「我能活到今天真不容易。」

▲▼余祥銓全家合照。（圖／余祥銓提供）

▲余祥銓分享童年趣事。（圖／公視提供）

本集《少年願望事務所》討論「老大天生真命苦，想當老二受寵行不行？」的主題，探討手足順序如何影響性格發展。身為家中老么的余祥銓分享了自己經常被兩位姊姊「支配」的往事。他回憶道：「只要大姊一喊『余祥銓倒水來！』，倒數10秒內我就得端水送到她面前。有次蛀牙牙痛，姊姊硬逼我吃她剩的冰棒，痛得不行，還只能忍著。」

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回憶起這段童年經歷，余祥銓自稱在家中待遇很不平等，例如「零用錢上，我費盡唇舌只能拿到1000元，而大姊輕輕鬆鬆就拿到1萬元。」這些經歷讓他培養了強烈的「求生意志」，在國外求學時也更有適應力。他分享，當時兩個姊姊都有車代步，自己卻只能步行半小時到學校，父母還打趣說他「朋友多，叫朋友來載」。

▲▼余祥銓全家合照。（圖／余祥銓提供）

▲余祥銓全家合照。（圖／余祥銓提供）

鄧惠文醫師表示：「每個做父母的人，其實都在盡心盡力地照顧自己的小孩。然而，人心思維細膩，有時候父母可能並未察覺，自己堅信的某些觀念，會帶給孩子不同的感受。我想沒有對錯之分，最重要的是彼此間的溝通是否暢通。」她的話提醒觀眾，親子關係中的理解與對話才是化解矛盾的關鍵。
 

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余祥銓, 余天, 李亞萍, 少年願望事務所

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