攝影師挑戰6000M極地闖金馬　導演揭幕後驚悚「是他救了我」

記者許逸群／台北報導

榮獲第61屆金馬獎最佳攝影及最佳造型設計雙料大獎提名的藏語電影《香巴拉》，該片由深受國際矚目的尼泊爾導演敏·巴姆執導，不僅是30年來第一部獲選柏林影展競賽片的南亞電影，也是影史首部獲選歐洲三大影展主競賽的尼泊爾電影。

▲藏語電影《香巴拉》赴海拔6000公尺高拍攝。（圖／海鵬影業提供）

全片在海拔高達4200至6000公尺的喜馬拉雅山多爾波拍攝，那是地球上人類居住的最高海拔區域之一。這次獲得金馬獎最佳攝影獎提名的哈薩克籍攝影師阿吉斯·香巴基夫，跟著導演跋山涉水拍攝，甚至挑戰連演員都無法登頂的6000公尺極地拍攝，被國際影媒盛讚拍出了「尼泊爾電影的最新高度」。

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▲攝影香巴基夫與導演巴姆。（圖／海鵬影業提供）

其實，香巴基夫並非《香巴拉》製片方的原定攝影師。因他曾在喜馬拉雅山拍攝導演敏·巴姆前作《尋找奇雞》時，因高山症發作被直升機救走，導致拍攝一度中斷。但導演敏·巴姆力排眾議，依然堅持邀他進組，並為他保了200萬台幣的巨額保險才獲准入山拍攝。

香巴基夫在痛定思痛下，決定斷菸戒酒、開始茹素，並在重新洗滌身心靈後，以最佳狀態挑戰。拍攝過程中，導演、跟焦師與錄音助理竟都陸續出現高山症反應、甚至血尿，幸賴香巴基夫熟練的攝影技術，提前完成拍攝工作，3人才得以順利下山治療，讓導演感動表示，「是他（香巴基夫）救了我的命。」

攝影師香巴基夫為哈薩克阿拉木圖國家藝術學院電影碩士，曾以《和諧教訓》勇奪柏林影展銀熊獎傑出藝術貢獻獎。《香巴拉》是他與導演敏·巴姆繼《尋找奇雞》後再度合作，除榮獲吉爾吉斯比什凱克電影節最佳攝影獎，並獲本屆金馬獎最佳攝影獎提名，該片預定2025年1月在台上映。