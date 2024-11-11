記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本美女主播小室瑛莉子11日早上播報新聞時，突然暈倒，當時身旁的男主持人谷原章介第一時間上前攙扶，因為節目還在直播，鏡頭火速切換。而這一幕震驚不少觀眾，女主播隨後離開播報台。

▲日美女主播報新聞途中突然暈倒，主持人谷原章介即時上前攙扶。（圖／翻攝自X）

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現年52歲的男星谷原章介，曾在1995年日劇《流星花園》飾演道明寺司走紅，隨著年紀轉型節目主持，近年主持晨間新聞節目《めざまし8》（MEZAMASHI8）評論社會重大時事。他與其他主播正在鏡頭前播報時，突然發現小室瑛莉子有異狀，隨即低聲問「沒事嗎？」接著女主播撐不住快暈倒，他即時扶住對方緩緩往地上坐，眼神示意鏡頭切換。現場鏡頭緊急切換到另外一位男主播倉田大誠繼續做報導。

▲谷原章介發現主播小室瑛莉子快暈倒，立即上前扶住對方，眼神示意鏡頭切換。（圖／翻攝自X）

▲節目鏡頭立即切換另外一位主播繼續報導。（圖／翻攝自X）

而倉田大誠隨後向觀眾說明：「小室主播因身體不適已經離開了攝影棚」，節目最後谷原章介作為主持人再進一步說明，小室瑛莉子因貧血暫時離席，現在情況已經穩定，請大家放心，讓大家擔心了」。

日網突然看到女主播暈倒，擔心的留言隨即湧現「小室主播還好嗎」、「希望小室主播沒事」。同時也有人用手機翻拍電視畫面，見谷原章介第一時間警覺幫忙攙扶女主播，避免發生更嚴重的情況，輪番稱讚「谷原章介很快就發現了」、「谷原章介馬上扶住她，真紳士」、「節目所有工作人員很冷靜應對，讓人感受到團隊的默契」。

▲谷原章介曾演過1995年版《流星花園》道明寺司，現在轉型主持。（圖／翻攝自X）